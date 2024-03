PDT filiará PP Cell, Fábio Rubens, Luciano Girão e Cláudia Gomes

Foto: Reprodução: CMFor PP Cell, Fábio Rubens, Luciano Girão e Cláudia Gomes se filiarão ao PDT

Os vereadores PP Cell (PSD), Fábio Rubens (PSB), Luciano Girão (PP) e Cláudia Gomes (PSDB) se filiarão ao PDT durante a janela partidária. Os quatro se juntarão a Kátia Rodrigues, que deixou o Cidadania e migrou para o partido do prefeito José Sarto.

A coluna apurou que os quatro nomes já estariam definidos no PDT, aguardando apenas a oficialização, que deve ser conjunta.

Os parlamentares integrarão a “mega-chapa” que o partido está montando para o pleito de outubro. A expectativa é que possam ter até 15 vereadores com mandato na composição pedetista.

PP Cell, Fábio Rubens e Luciano Girão estão em partidos que não apoiarão a reeleição do prefeito Sarto, pelo contrário, devem estar juntos à candidatura apoiada pelo Governo do Estado.

Cláudia Gomes é uma questão à parte. Ela é do PSDB, partido que integra a base de Sarto e tem o vice-prefeito, Élcio Batista.

A mudança faz parte de uma estratégia costurada entre os dois partidos, parlamentares “robustos”, com mais de 8 mil votos iriam para o PDT, enquanto vereadores “intermediários”, com entre 5 e 7 mil votos, migrariam para a federação PSDB/Cidadania.

Migrações na base e oposição

Outras mudanças são esperadas na base do prefeito, Ana Aracapé e Pedro Matos, ambos do PL, seguem sem destino definido.

Enquanto isso, Veríssimo Freitas (Republicanos), deve ir para o Agir, o antigo PTC. O parlamentar informou à Coluna que o processo está bem encaminhado, e que uma chapa “boa” está sendo montada no partido.

Márcio Martins (Solidariedade), confirmou que não fica no partido, a legenda também estará com o candidato do Governo do Estado. O vereador, no entanto, disse que a definição do destino deve ficar para o “apagar das luzes”.

Na oposição, Eudes Bringel (PSB) e Estrela Barros (Rede) vão para o PSD e se juntam ao recém-chegado Ronivaldo Maia, que decidiu ir para o partido para continuar alinhado com o governador Elmano.

Júlio Brizzi (PDT), como adiantado pela Coluna, é nome quase certo no PT. O seu nome já foi aprovado pela Executiva municipal do partido e detalhes estão sendo resolvidos para oficializar a filiação.

Convites

Bruno Mesquita e Tia Francisca, ambos do PL, receberam convite para ingressar no PSD. A dupla já confirmou que não seguirá no partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A questão para os dois é “abandonar” a base do prefeito Sarto, já que o PSD é uma das legendas que integrará o arco de alianças do candidato ligado ao governador.



Por Yuri Gomes, especial para O POVO