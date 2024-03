Pelo menos 10 secretários devem se desincompatibilizar da Prefeitura até o fim do mês

Foto: Samuel Setubal Prefeito José Sarto comanda solenidade de entrega do quarto posto de saúde itinerante do Programa Vem Saúde, localizada ao lado do Hospital da Criança de Fortaleza (HCF), no Jóquei Clube

Pelo menos 10 secretários da gestão José Sarto (PDT) devem sair do cargo até o fim de março para disputar as eleições em outubro.

Entre os nomes estão secretários que têm mandato de vereador, como Fábio Rubens (PSB), da Secretaria Executiva Regional 8 (SER 8) e o secretário de Cultura, Elpídio Nogueira (PDT), irmão do prefeito Sarto.

Os secretários que vão disputar as eleições no dia 6 de outubro têm até seis meses antes do pleito para a desincompatibilização, ou seja, o prazo encerra no início de abril.

Ao O POVO, Sarto disse não poder dar “spoiler” de quem seriam os secretários que deixariam os cargos, mas deu até o fim do mês para a situação ser resolvida.

Iraguassú Filho, líder do governo Sarto, disse não saber quantas mudanças devem ocorrer, mas acredita que não serão muitas.

Além de Elpídio e Fábio Rubens, Ozires Pontes, secretário de Esporte e Lazer, é mais um que deve sair do cargo. Ele é pré-candidato à Prefeitura de Massapê.

Ex-vereadores, como Ésio Feitosa e Benigno Júnior, também devem deixar seus cargos na SER 9 e SER 7, respectivamente, para concorrerem ao mandato de vereador.

A coluna apurou pelo menos 10 nomes que deverão desincompatibilizar do cargo neste mês, confira:

Elpídio Nogueira - Cultura



- Cultura Ozires Pontes - Esporte e Lazer



- Esporte e Lazer Kamyla Castro - SER 1



- SER 1 Rennys Frota - SER 2



- SER 2 Pedro França - SER 3



- SER 3 Natália Rios - SER 4



- SER 4 Marcel Colares - SER 6



- SER 6 Benigno Júnior - SER 7



- SER 7 Fábio Rúbens - SER 8



- SER 8 Ésio Feitosa - SER 9

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO