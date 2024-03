Gestão Sarto rebate vereador do Psol

Foto: Divulgação/Ascom Vereador Gabriel Aguiar

Titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) de Fortaleza, Samuel Dias rebateu acusações do vereador licenciado Gabriel Aguiar (Psol) sobre venda de terrenos da Prefeitura, encaminhada pelo parlamentar ao Ministério Público do Ceará (MPCE). De acordo com Dias, o vereador "faz uma comparação totalmente equivocada dos valores, pois usa como referência para sua análise o preço do metro quadrado de imóveis construídos consultados em portais de venda on-line, como se esse fosse o preço de terreno limpo". Na denúncia apresentada ao MPCE, Aguiar sustentou que o Paço tenta aprovar 18 projetos de desafetação onerosa de áreas da cidade "por um valor muito abaixo do mercado".

Venda

À coluna, o vereador do Psol reiterou que esses terrenos públicos estão sendo ofertados por "um preço extremamente baixo, em alguns casos 11 vezes menos do que o preço praticado no mercado". Dias contestou essa declaração.

Prefeitura

Também à coluna, o secretário do governo pedetista assinalou que "as desafetações que estão propostas se referem somente a terrenos e não a edificações, só por isso o valor estimado pela Prefeitura já deveria ser muito menor".

Número

Aguiar enfatizou o alto quantitativo de pedidos de desafetação onerosa na gestão de Sarto tramitando na Câmara. "Investigamos as outras gestões de RC e Luizianne e mesmo antes, e não encontramos nada próximo disso", apontou.

Outro lado

Samuel Dias atribuiu esse patamar elevado à lei de criação do Fundo Municipal Imobiliário, de 2020. "Por se tratar de nova regra, a mesma passou a ser utilizada com mais frequência muito recentemente na gestão do prefeito Sarto".

Empresas

Finalmente, o vereador indicou que empresas interessadas nos terrenos "têm mais de R$ 230 milhões em contratos com a Prefeitura, já pagos inclusive", e que um deles se situa em "Zona de Preservação Ambiental" na av. Washington Soares.

Prefeitura

Dias respondeu que uma das empresas "teve três contratos de obras vigentes durante a gestão atual, todos contratados em licitações feitas em gestão pretérita e vencidas pelo menor preço", cujos valores somam R$ 24.439.773,00.

A deputada estadual Dra. Silvana Oliveira é candidata em Maracanaú pelo PL-CE, que prepara um "cinturão conservador" na RMF Crédito: Aurelio Alves

PL e o cinturão conservador

O PL-CE prepara um "cinturão conservador" na Região Metropolitana de Fortaleza, com candidaturas nas principais cidades. Em Maracanaú, Silvana Oliveira. No Eusébio, Arimateia Júnior. Em Fortaleza, André Fernandes. Em Caucaia, coronel Aginaldo.

Guerra fria I

O deputado federal José Guimarães (PT) e o senador Cid Gomes (PSB) travam uma espécie de guerra fria no Ceará, com corrida de filiações de prefeitos. Caso de Iguatu é apenas o mais evidente nessa disputa de protagonismo.

Guerra fria II

Cid e Guimarães medem forças regionalmente no esforço de construir máquinas partidárias robustas. De um lado, o PT. Do outro, o PSB. O resultado da queda de braço se reflete nas eleições de 2024, mas também nas de 2026.

Horizontais_

A escolha de Lira Neto para biografar a UFC nos seus 70 anos causou mal-estar entre personagens importantes da universidade, entre os quais o cientista político e ex-reitor Paulo Elpídio de Menezes Neto, que tem se manifestado contra o que chama de privatização da memória da instituição. O assunto ainda deve render.