Pré-candidata em Maracanaú, Dra. Silvana vai se mudar em definitivo para a cidade

Foto: Aurelio Alves Deputada Dra. Silvana (PL)

Após a confirmação da pré-candidatura à Prefeitura de Maracanaú, a deputada estadual Dra. Silvana (PL) afirmou à coluna que se mudará em definitivo para a cidade.

A informação do desejo da deputada estadual de disputar o executivo de Maracanaú foi adiantada pela coluna na última quarta-feira, 13. Na segunda-feira, 18, a confirmação veio do presidente estadual do PL, Carmelo Neto.

Silvana tem até o dia 6 de abril para fazer a mudança de domicílio de Fortaleza para Maracanaú. A deputada citou a possibilidade de morar com a irmã, que reside na cidade, para realizar a migração de domicílio eleitoral.

Mas achou melhor, em decisão junto ao esposo e deputado federal Dr. Jaziel (PL), mudar em definitivo para o município. Ela irá alugar uma residência em Maracanaú nos próximos dias.

“Estou em Brasília pois aguardava a confirmação da (executiva) Nacional (do PL) mas já no meu retorno vou agilizar (a mudança de domicílio)”, afirmou Silvana à Coluna.

A mudança em definitivo para Maracanaú, de acordo com Silvana, é para estar mais próxima dos desafios que a população enfrenta na cidade.

A deputada estadual voltou a ressaltar a importância de ela, como mulher, disputar a Prefeitura da cidade.

“Soldado bom é que aceita ir pra linha de frente. Fazer política como mulher num universo com poucas no poder deve ter esse perfil aguerrido mesmo. Vou ensinar como uma mulher faz política para contribuir sendo modelo para muitas outras”, afirmou a deputada estadual.



Por Yuri Gomes, especial para O POVO