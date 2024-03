Empresário que apalpou mulher depõe à Polícia

Foto: Reprodução Redes Sociais MOMENTO em que o homem dá um tapa nas nádegas da vítima

O empresário suspeito de importunação sexual contra uma mulher em Fortaleza prestou depoimento ontem à Polícia Civil do Estado do Ceará. O procedimento é parte do inquérito aberto pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que investiga possível crime contra a dignidade sexual. A coluna apurou que o homem de 41 anos foi ouvido no final da tarde dessa quinta-feira, 21, nas dependências da DDM. Ele se tornou alvo das autoridades policiais após apalpar a nutricionista Larissa Duarte, 25, no dia 15 de fevereiro passado, quando ambos estavam no elevador de um edifício no bairro Aldeota. O caso ganhou repercussão apenas na última semana, quando vídeo do episódio veio a público.

Boletim

Até a noite de ontem, conforme a SSPDS, havia somente um boletim de ocorrência registrado contra o potencial agressor, identificado por imagens do circuito interno de segurança do prédio onde o fato se deu no mês anterior.

Reforço

À coluna, a Polícia Civil enfatizou a importância de denunciar a partir dos números 181 (Disque-Denúncia da SSPDS), (85) 3101 0181 (WhatsApp) e pelo (85) 3108 2950, da DDM. "O sigilo e o anonimato são garantidos", informou.

Federação

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) tem mantido agenda com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) em torno da formação de uma federação entre as duas legendas de olho nas eleições de 2026. Os partidos são aliados em Fortaleza.

Rodada

Numa dessas conversas, Tasso em Ciro sentaram-se à mesa com Marconi Perillo, dirigente nacional do tucanato que esteve na Capital na terça-feira, 12, para participar de encontro da sigla ao lado de Élcio Batista.

Reencontro

Por falar em Tasso, o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza Capitão Wagner (União) tem se reaproximado do social-democrata, de quem já foi aliado - o ex-governador apoiou o nome de Wagner ao Executivo municipal em 2016.

Conversa

Wagner e Tasso se reuniram no início do ano para "uma conversa boa". Nessa terça, o ex-deputado lembrou os governos de Tasso ao criticar Elmano. "Precisamos de alguém com a mesma disposição do 'galego' de 1986", escreveu.

Foto: Divulgação Luisa Cela, secretária estadual da Cultura

Reforma da praça do Dragão

A titular da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), Luísa Cela, deve reapresentar à Prefeitura de Fortaleza até semana que vem o projeto de reforma da praça Almirante Saldanha, em frente ao Centro Dragão do Mar, que completa 25 anos em abril próximo.

Política

Em entrevista à coluna, a secretária disse que as obras já poderiam estar concluídas, mas que, "com os desentendimentos políticos, se começou a ter dificuldades nos encaminhamentos relacionados ao andamento desse projeto".

Barreira

"A sensação que dá", continuou Cela, "é de que estão querendo atrapalhar o máximo possível para que a obra não comece. Tudo bem que exista a disputa política, desde que ela não prejudique projetos que são importantes para a cidade".

Artur Bruno



Anotem aí: dentro do PT, a expectativa é de que o ex-deputado estadual e assessor do Governo do Estado, Artur Bruno, retire sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza até dia 7 de abril, data prevista da votação para escolha dos delegados no processo interno do partido para definição de representante na sucessão de José Sarto (PDT).