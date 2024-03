Entre idas e vindas, o deputado federal Célio Studart, à frente da Secretaria da Proteção Animal do governo Elmano até dias atrás, deixou novamente o posto, agora sem previsão nem garantia de retorno. De volta ao mandato, o parlamentar pressiona por uma candidatura do PSD à Prefeitura de Fortaleza em 2024. "Seria uma grande incoerência não lançar chapa própria aqui", declarou à coluna. Ainda de acordo com ele, "a partir do momento em que o partido já lançou pré-candidato em Caucaia e também em Maracanaú, esse argumento de aliança não se sustenta" e, portanto, "tem que haver a possibilidade de candidatura própria", deixando "para moldar alianças no segundo turno".

Na mira

Célio Studart explicou que a sua saída da pasta no Abolição se deve mais à necessidade de se desincompatibilizar do que ao cumprimento de agenda fora do país. "Se eu assumir o cargo, fico proibido por lei de concorrer", respondeu.

Acordo

Segundo o deputado, esse vaivém no cargo já tinha sido pactuado. "Apenas antecipei alguns dias, pois tenho uma missão oficial pela Câmara que já estava agendada há meses - o que me obriga a reassumir o mandato", disse.

Cálculo

Presidente estadual do PSD, Domingos Filho relatou à coluna que o desligamento de Célio da secretaria era algo precificado, sem qualquer relação com a disputa em Caucaia - o mandato vinha sendo exercido por Naumi Amorim.

Cenário

Sobre possibilidade de candidatura na Capital, Domingos admitiu que o "deputado colocou o nome à disposição", mas que o PSD está na "base do Governo e esperando o resultado do encontro do PT e do início das tratativas" locais.

Caucaia

Por falar no município da Região Metropolitana, o pré-candidato Waldemir Catanho (PT) deve bater martelo até segunda, 1º/4, sobre a data para deixar o cargo de secretário da Articulação Política do governo Elmano de Freitas.

Decisão

À coluna, Catanho lembrou que, no seu caso, o "prazo legal é de quatro meses antes e não de seis". Questionado se pode então ficar no posto até junho, declarou: "Legalmente, sim. Mas não vou esperar até lá. Devo sair bem antes".

Rolê cearense de Arthur Lira

Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) trocou Brasília por Cumbuco, no Ceará, onde está hospedado desde quinta, 28. No município, o parlamentar participa da festa "Playa Cumbuco" (R$ 560/noite), com shows de Xand Avião, Pedro Sampaio e Nattan.

Comitiva

Lira está acompanhado dos também deputados Elmar Nascimento (União-BA), Moses Rodrigues (União-CE) e Junior Mano (PL-CE) e do ministro Juscelino Filho. Moses, por sinal, é outro "cumbuqueiro" - tem casa na região.

Sucessão

Sempre a tiracolo do presidente da Câmara, Elmar é o principal cotado para suceder a Lira no cargo de chefia do Legislativo. Seu nome, porém, encontra dificuldades de aceitação na base do governo Lula (PT) na Casa.

Horizontais_

Para fechar, mas sem sair de Caucaia: a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) tem se movimentado no município como nome de oposição ao candidato de Vitor Valim (PSB), atual prefeito e principal fiador na cidade. Entre governistas, a avaliação é de que a tucana é concorrente quase certa num 2º turno.