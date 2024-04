Semana decisiva para os planos de Izolda

Foto: FERNANDA BARROS Izolda Cela é secretária executiva do Ministério da Educação (MEC)

A menos de uma semana do fim do prazo para desincompatibilização e de mudança de domicílio eleitoral, os próximos dias serão decisivos para a atual secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela. Número dois de Camilo Santana, titular da pasta, a ex-governadora é cotada pelo PSB, sigla a qual é filiada, como alternativa em dois municípios, Fortaleza e Sobral. Convém, portanto, acompanhar de perto os movimentos de Izolda até 6/4, quando se esgota o limite estabelecido pela Justiça Eleitoral. Caso deseje estar à disposição de alguma tarefa partidária, como tem sinalizado o senador Cid Gomes, fiador de sua entrada na legenda socialista, a secretária terá de deixar o MEC até esse dia.

De saída?

Ao menos duas fontes recomendaram que é bom estar de olho aberto nas articulações em torno de Izolda, seja em Fortaleza ou em Sobral. Para esses interlocutores, Cid quer ter um trunfo forte na manga para as tratativas com a base.

Opção

Não por acaso, cidistas já se referiram a Izolda como opção, sobretudo na Capital, onde o senador tem insistido na tese de que não é bom que uma mesma agremiação controle os governos estadual e federal e a Prefeitura.

Iguatu I

Sá Vilarouca decidiu: vai se filiar ao PSB para concorrer ao Executivo de Iguatu. Ex-PT, ele confirmou à coluna que seu destino será esse. O empresário anunciou sua saída depois de o comando petista acolher o adversário Ilo Neto.

Iguatu II

Não foi só Vilarouca que bateu martelo na cidade da região centro-sul. Lá, o PT encaminhou que vai apresentar Ilo como pré-candidato à Prefeitura, mesmo com desacordo manifestado expressamente pela direção local da sigla.

Sarto

O prefeito José Sarto (PDT) está concluindo arranjos na chapa de vereadores, cuja formatação final deve ser apresentada até a sexta, 5/4. A intenção do chefe do Executivo é eleger 14 vereadores apenas na bancada do PDT.

Vagas

Sarto também está às voltas com as costuras para substituir titulares de secretarias que vão deixar a gestão. Por enquanto, pelo menos dez nomes integram lista de desembarque do Paço: dois chefes de pastas e oito de regionais.

Janaína Farias toma posse

Suplente de senadora, a chefe da assessoria especial do MEC Janaína Farias (PT) toma posse no mandato nesta terça-feira, 2 de abril, em sessão que deve contar com a presença do ministro Camilo Santana e do também senador Cid Gomes (PSB).

Foto: Reprodução/Instagram @augustabrito Augusta Brito e Janaína Farias, segunda suplente que assume

Licença

Janaína assume o exercício parlamentar após a primeira suplente, Augusta Brito, pedir licença de 120 dias. Conforme a coluna havia informado, a petista deve ocupar o lugar de Waldemir Catanho na Articulação Política do Abolição.

Crateús

Alçada ao Senado Federal, Janaína é pré-candidata à Prefeitura de Crateús. No Legislativo, fica inicialmente por quatro meses, intervalo durante o qual não precisa se desincompatibilizar para entrar na disputa eleitoral.

PDT e as filiações



O PDT faz nova investida pré-eleitoral nesta segunda, 1º/4, em São Gonçalo do Amarante, a partir das 18h, em ato de filiação que reúne lideranças trabalhistas que vêm articulando chapas para a corrida de 2024 no Estado, tais como Roberto Cláudio e Flávio Torres, além de dirigentes de siglas aliadas, como Élcio Batista (PSDB).