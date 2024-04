"Vai e vem" de vereadores termina nesta sexta-feira, confira definições

Foto: Câmara Municipal de Fortaleza Projeto da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) busca aproximar a população

A janela partidária, período que permite a troca de partido por parte dos parlamentares sem ônus ao mandato, será concluída nesta sexta-feira, 5. O cenário está bem desenhado na Câmara Municipal de Fortaleza, mas algumas definições ainda estão sendo feitas.

Na base do prefeito Sarto, que espera eleger cerca de 30 vereadores, 10 partidos estão recebendo ou mantendo vereadores com mandato: PDT, PSDB, Cidadania, Avante, Agir, DC, PMB, PRTB, PRD e Mobiliza.

Dos aliados, o Avante foi quem mais ganhou nomes, com Pedro Matos e Ana Aracapé deixando o PL e rumarando para a legenda, assim como o vereador em exercício Moura Taxista, que saiu do PSB para a sigla presidida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, Rodrigo Nogueira. Além deles, Marcelo Lemos também migrou para o partido.

A federação Cidadania/PSDB perdeu dois vereadores, Cônsul do Povo, que migrou para o PSD na terça-feira, 2, e Kátia Rodrigues, que continua na base, mas agora no partido do prefeito, o PDT.



Cláudia Gomes também era uma saída esperada no partido tucano, com uma migração dela para o PDT chegando a ser confirmada por articuladores da chapa pedetista. Apesar disso, a mudança não se concretizou. O PDT, no entanto, ainda espera filiar Luciano Girão, Fábio Rubens e PP Cell até o fim da semana.

O Agir recebeu o vereador Veríssimo Freitas, enquanto o PRTB filiou Emanuel Acrízio. No PMB, Germano He-Man permence, enquanto Wellington Sabóia migra para o Podemos. No PRD, Michel Lins comandará a legenda recém-criada.

Alguns vereadores da base, como Renan Colares (PDT) e José Freire (PSD) não devem concorrer à reeleição. Em vez disso, deverão apoiar os familiares Marcel Colares (PDT), irmão de Renan, e Gabriel Freire, filho de José Freire.

Oposição

No arco de aliança da candidatura apoiada pelo Governo do Estado, que ainda não tem nome definido, mudanças estão acontecendo. Júlio Brizzi é aguardado no PT, que já aprovou sua filiação ao partido e aguarda o vereador para concretização. O parlamentar, no entanto, também tem convite de filiação do PSD.

Enfermeira Ana Paula ainda não tem partido definido, mas diz que deve “bater o martelo” sobre o tema até sexta. Atualmente, a "dúvida" estaria entre PSB e Podemos, com a vereadora tendo recebido também convites de PCdoB e PSD.

Há a possibilidade de Márcio Cruz, marido de Ana Paula e ex-vereador de Fortaleza, concorrer ao cargo novamente. O advogado se filiou ao PSB na última semana.

No PSD, além de Cônsul do Povo, os vereadores Ronivaldo Maia, Eudes Bringel e Estrela Barros estão chegando. Outro que chega ao partido é Bruno Mesquita, que com esse movimento é mais um a deixar a base do prefeito Sarto.

Danilo Lopes ainda analisa qual seu destino partidário, o vereador diz estar entre o PSD e o Republicanos.

O Republicanos, cotado para apoiar a candidatura do PT, tem no momento apenas um vereador, Ronaldo Martins. O apresentador, que é presidente do partido em Fortaleza, prega cautela e diz que está “analisando o melhor projeto para a cidade”.

A federação PSOL/ Rede, que deve ter candidatura própria, segue com Adriana Nossa Cara e Gabriel Biologia. Anna Karina, que está titular após licença de Gabriel, também permanece na federação.

Partidos de direita

Nas legendas de direita, como União Brasil e PL, há indefinições. Após a debandada, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro conta com dois vereadores, Priscila Costa e Inspetor Alberto, mas existe a expectativa da chegada de Julierme Sena, que ainda não definiu se fica no União Brasil.

Tia Francisca é outra ainda sem legenda certa, mas não permanece no PL. A vereadora diz estar conversando com muitos partidos, mas que até quinta-feira, 4, terá uma definição. Assim como Márcio Martins, que já tem a saída do Solidariedade confirmada, mas sem legenda de destino.

Confira o partido dos vereadores titulares e em exercício

Adail - PDT

Adriana Nossa Cara - Psol

Ana Aracapé - Avante

Ana Paula - PSB/ Podemos ou PCdoB

Bruno Mesquita - PSD

Carlos Mesquita - PDT

Cláudia Gomes - PSDB

Consul do Povo - PSD

Danilo Lopes - PSD ou Republicanos

Didi Mangueira - PDT (em exercício)

Didi Maravilha - Mobiliza (em exercício)

Diógenes Madeira - PRD (em exercício)

Dr. Elpídio - PDT

Dr. Luciano Girão - Esperado no PDT

Dr. Vicente - PT

Emanuel Acrízio - PRTB

Estela Barros - PSD

Eudes Bringel - PSD

Fábio Rubens - Esperado no PDT

Gabriel Aguiar - PSOL

Gardel Rolim - PDT

Germano He-Man - PMB

Inspetor Alberto - PL

Iraguassu Filho - PDT (em exercício)

Jorge Pinheiro - PSDB

José Freire - Indefinido

Julierme Sena - União ou PL

Júlio Brizzi - Indefinido

Kátia Rodrigues - PDT

Léo Couto - PSB

Lúcio Bruno - PDT

Marcelo Lemos - Avante

Marcio Martins - Indefinido

Michel Lins - PRD

Moura Taxista - Avante (em exercício)

Paulo Martins - PDT

Pedro Matos - Avante

PP Cell - Esperado no PDT

Priscila Costa - PL

Professora Adriana Almeida - PT (em exercício)

Professor Enilson - Cidadania

Raimundo Filho - PDT

Renan Colares - PDT

Ronaldo Martins - Republicanos

Ronivaldo - PSD

Tia Francisca - Indefinido

Veríssimo - Agir

Wellington Sabóia - Podemos



A matéria será atualizada quando os demais vereadores definirem seus partidos.

Yuri Gomes - Especial para O POVO