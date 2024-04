Lula no Ceará e um PT de pernas para o ar

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Presidente Lula

Em segunda passagem pelo Ceará apenas neste ano, o presidente Lula (PT) desembarca hoje pela manhã em Iguatu, onde visitará obras da Transnordestina e anunciará investimentos federais no Estado. Contando também com assinatura de ordem de serviço para obra hídrica do Ramal do Salgado, a visita ocorre em meio a impasses tanto no PT de Fortaleza quanto no próprio diretório de Iguatu. Pela Capital, continua impasse sobre a definição da candidatura da sigla para a eleição municipal, hoje disputada sobretudo por Evandro Leitão (PT) e Luizianne Lins (PT). No município do Centro-Sul, continua impasse entre petistas "históricos" locais, que apoiam candidatura do empresário Sá Vilarouca, e o comando estadual da sigla, que aprovou recentemente a filiação de Ilo Neto (PT), filho do deputado Agenor Neto (MDB), ao partido.

Reta final

O acirramento político, no entanto, está longe de ser exclusividade do ambiente petista. Com o limite da janela para troca de partido de vereadores terminando hoje, dia promete negociações "cerradas" por todo o Estado.

Baixas

Aliado antigo de Capitão Wagner, o vereador Julierme Sena (União) confirmou ontem filiação ao PL. Com isso, trocará o ex-aliado por André Fernandes (PL) na disputa. "Wagneristas" no entanto, prometem nova filiação ao União hoje.

Justiça

O Órgão Especial de desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aprovou ontem nota de pesar pela morte do gigante Alan Neto, ícone do jornalismo esportivo cearense. Proposta da desembargadora Nailde Pinheiro.

Legado

Ex-reitor Cândido Albuquerque comemora resultado inédito da UFC com nota 5 no Índice Geral de Cursos (IGC) do MEC. Destaca o legado de Ana Paula Medeiros, pró-reitora de Graduação durante sua gestão, para o resultado.

Tecnologia

O Beach Park recebe na próxima sexta-feira, 12, o 10º CIO Meeting, evento de gestores de Tecnologia da Informação do Ceará. Neste ano, a Trust Control, gigante cearense da cibersegurança, será uma das patrocinadoras do evento.

Quem bebe, repete

Ainda nos negócios: genuinamente sobralense, a Delrio Refrigerantes anuncia sua chegada ao mercado de Fortaleza, com vendas em vários mercados. No Ceará, a empresa produz o popular Grapette.

Vem arianinha nova por aí

É esperado para a próxima segunda-feira o nascimento da filha da vice-governadora e secretária da Mulher do Ceará, Jade Romero (MDB), e do presidente do Fortaleza, Marcelo Paz. Nome escolhido foi de Marcela Romero Paz.

Centro-Sul

Termina hoje o prazo de inscrições para o 27º Festival de Teatro de Acopiara, que será realizado entre 4 e 11 de maio e recebe artistas e grupos de abrangência nacional. Neste ano, tema será "Revivendo o Espírito do Teatro".

Clássico-rei

Marcado para amanhã, primeiro jogo da final do Campeonato Cearense terá ação inédita com a associação Estação da Luz, com uma apresentação musical de 25 crianças entoando os Hinos Nacional e do Ceará.

Fortaleza 298 anos



Celebrando os 298 anos de Fortaleza, a Academia Cearense de Letras recebe no próximo dia 10 de abril palestra do assessor especial do governo Elmano de Freitas (PT) e professor de História Artur Bruno (PT). /// Tema é "Fortaleza, 298 anos: de pequena vila à grande metrópole", com debate sobre a história da Capital.