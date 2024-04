"Vai deixar marcas e consequências", diz Luizianne sobre processo em Iguatu

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12.01.2024: Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita é entrevistada na rádio O POVO CBN.

Durante uma aula para os alunos de Jornalismo na Universidade Federal do Ceará (UFC) na noite dessa quarta-feira, 3, a deputada federal Luizianne Lins (PT) lamentou as recentes movimentações do PT em cidades do Interior e Região Metropolitana.

A ex-prefeita foi indagada sobre os processos em Iguatu, Reriutaba e Maracanaú, onde o PT decidiu apoiar antigos adversários políticos do partido em detrimento de quadros “históricos” da legenda.

“Eu acho que isso (processo em Iguatu) vai deixar marcas e consequências que só vamos ver futuramente, infelizmente. Por isso essa eleição em Fortaleza vai ser muito importante para o futuro, ela está dizendo muito sobre o PT, inclusive nacionalmente falando”, disse a deputada.

Luizianne ressaltou que as interferências estão vindo, inclusive, de pessoas “que há pouco tempo nem no Lula votavam e agora já querem ‘chegar chegando’ e mandando”.

Eleição de delegados no domingo

Luizianne comentou sobre a eleição de delegados no domingo, 7, o processo é uma “prévia” para o Encontro Municipal no dia 21 de abril. Com o resultado de quantos delegados cada chapa obteve, será possível ter uma dimensão de quem larga na frente para ser o nome do PT em Fortaleza.

“Nós estamos dialogando com muitos filiados, tem um movimento forte na sociedade civil de muita solidariedade, tem muita gente torcendo. Então a gente não sabe qual o tamanho disso. A estratégia de ‘redes e ruas’ está a todo vapor”, pontuou.

Luizianne tem concentrado esforços na campanha “cara a cara” com os filiados, mas sem deixar de lado a estratégia das redes sociais. Após a aula, a deputada foi ao Conjunto Palmeiras encontrar filiados, até sexta ela deve visitar outros bairros com militantes do partido, como o Serviluz.

O esforço para angariar votos para o domingo deve fazer com que a deputada federal não vá a Iguatu na sexta-feira, 5, onde o presidente Lula (PT) cumpre agenda. Luizianne disse ter compromissos visando a eleição domingo e que por isso não deve comparecer.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO