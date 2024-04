Vereador justifica saída da base de Sarto para eleição: "Furada"

Foto: CMFOR/Divulgação Vereador Cônsul do Povo (PSDB)

Aliado do prefeito José Sarto (PDT) desde o início da gestão, o vereador Cônsul do Povo (PSD) justificou nesta quinta-feira, 4, sua recente saída da base da gestão. Na última semana, o parlamentar trocou o governista PSDB pelo PSD, hoje na oposição.

Questionado sobre a mudança, o vereador chegou a comentar que está deixando a base aliada porque ela seria uma “furada” para a eleição. A preço de hoje, a expectativa é que o PDT reúna até 14 vereadores de mandato para a disputa deste ano.

Nos últimos dias, no entanto, parlamentares da base têm sido alvo de intensa pressão de ambos os lados da disputa. Definições seguem até o fim da janela partidária, ocorrida nesta sexta-feira, 5. (com informações do repórter Yuri Gomes)