Tia Francisca migra para o PSD e é mais uma a deixar base de Sarto

Foto: CMFor Tia Francisca migra para o PSD e deixa base de Sarto

A vereadora Tia Francisca, antes no PL, agora é do PSD. Com a mudança, a parlamentar sai da base do prefeito Sarto, já que o PSD faz parte do arco de aliança do Governo do Estado e deve apoiar a candidatura do PT à Prefeitura de Fortaleza.

Quem também se filia ao PSD é a filha da vereadora, Mariane Souza. Existe a possibilidade de na eleição de 2024 Tia Francisca lançar a filha ou tê-la junta em uma chapa coletiva.

A vereadora é a terceira parlamentar a deixar a base do prefeito e migrar para o PSD. Antes, Bruno Mesquita também havia trocado o PL pelo PSD.

Assim como Cônsul do Povo, que deixou o PSDB e migrou para a sigla comandada por Luiz Gastão em Fortaleza. O vereador disse que permanecer na base era uma “furada”.

Na quarta-feira, 3, Luiz Gastão afirmou ao repórter Guilherme Gonsalves do O POVO que não descarta o partido ter candidato em Fortaleza, podendo ser ele próprio, Célio Studart ou outro quadro da legenda. Mas pontuou que a tendência é o apoio a candidatura do Governo do Estado.

“Hoje nós temos tido uma aproximação com o Governo do Estado e temos discutido a possibilidade de fazer uma aliança, a tendência do partido é essa”, disse Gastão.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO