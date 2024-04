Evandro Leitão tem vitória, mas Luizianne quer "novo round"

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 07.04.2024: Votação no PT para decidir delegados que terão voto no encontro municipal. (Foto: Aurélio Alves/ O POVO)

O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), saiu vitorioso ontem da eleição interna do PT Fortaleza que escolheu delegados que irão definir, em 21 de abril, o candidato da sigla à Prefeitura da Capital. Ao todo, quatro chapas que apoiam Evandro somaram cerca de 60% dos votos da disputa, contra 29% de Luizianne Lins (PT), 9,8% de Guilherme Sampaio (PT) e 1,8% de Larissa Gaspar (PT). Logo após o resultado, Evandro deu coletiva celebrando o resultado e falando que irá "chamar para conversas" os outros pré-candidatos. Apesar disso, no entanto, Luizianne deu sinais de que não irá "jogar a toalha", emitindo nota destacando o fato de que o grupo dela, que lançou chapa única, acabou sendo o mais votado individualmente no processo, enquanto votação pró-Evandro foi "pulverizada" em quatro chapas.

Sem fim

Na prática, tanto Evandro quanto Luizianne se avaliam como vitoriosos na eleição interna petista de ontem. Fica bastante claro, portanto, que a unificação do partido após o processo vai ser mais difícil do que se esperava.

Contestação

Líder do bloco do PT na Assembleia, o deputado De Assis Diniz (PT) rebate a tese de vitória de Luizianne, destacando que chapa da deputada incluía, na realidade, cinco correntes diferentes do PT de Fortaleza.

Correntes

Estão na chapa correntes Democracia Socialista (Luizianne), Articulação de Esquerda (ex-vereador Deodato Ramalho), O Trabalho, Optei e o grupo de Liliane Araújo. "Nós só dividimos as nossas candidaturas por método", diz.

Chapas

Hoje com apenas dois vereadores (Léo Couto e Ana Paula), o PSB Fortaleza aposta em uma série de ex-vereadores - como Bá, Luiz Sérgio, Mário Hélio e John Monteiro - e nomes de peso de olho na chapa para o Legislativo.

Estourado

Uma das apostas para "puxadora de votos" da chapa é a empresária Dona Bil, mãe do cantor de forró Wesley Safadão. Outros nomes incluem João Pinho, filho do ex-secretário do Turismo Arialdo Pinho.

Mudança

Ex-vereadores que fizeram oposição dura aos governos de Luizianne Lins (PT), Marcelo Mendes e Plácido Filho se filiaram ao PL. Ambos integravam até pouco tempo o entorno do pré-candidato Capitão Wagner (União).

Vereador Julio Brizzi. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Ex-pedetistas de casa nova

Após semanas de indefinição, os vereadores e ex-pedetistas Júlio Brizzi (foto) e Enfermeira Ana Paula definiram suas novas legendas no último fim de semana: ele vai para o PT de Camilo e Elmano, ela para o PSB de Cid Gomes.

Não vingou

A migração de Brizzi ao PT ocorre apesar de apelos de Cid para que ele viesse para o PSB, de olho na chapa do partido para a Câmara Municipal. O vereador destaca liderança de Cid, mas alega que chapa socialista "não favorecia".

Em família

Marido de Ana Paula, o ex-vereador Márcio Cruz também se filiou ao PSB na última sexta-feira junto com a esposa. Ele é cotado para disputar vaga na Câmara Municipal caso ela desista de concorrer à reeleição.

Horizontais_

O plenário da Câmara Municipal de Fortaleza recebe nesta segunda-feira, às 19h, uma sessão solene em homenagem ao Dia do Jornalista, com homenagem a diversos profissionais da área no Estado. /// Iniciativa dos vereadores Júlio Brizzi (PSB), Lúcio Bruno (PDT) e Dr. Vicente (PT). Data foi comemorada ontem.