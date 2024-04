Idace fará ato de conclusão da medição de área Jenipapo-Kanindé em Aquiraz

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,08.02.2024:Cacique Pequena. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), vinculada da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, com o apoio da Secretaria dos Povos Indígenas (Sepince), iniciam a instalação dos marcos da Terra Indígena Lagoa da Encantada, do Povo Jenipapo-Kanindé

O Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), órgão de regularização fundiária ligado à Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA), realiza nesta terça-feira, 9, às 9h evento de fixação da placa do último marco de medição física da Terra Indígena (TI) Jenipapo-Kanindé, em Aquiraz.

“A colocação do marco representa a finalização da primeira etapa para a posterior demarcação da TI. Nessa etapa, de responsabilidade do Idace, a terra é medida para que se conheça, publicamente, o perímetro do território”, destaca o presidente do Idace, o ex-vereador João Alfredo (Psol), que convida a população para o evento..

Ele destaca que, além da cerimônia de fixação da placa, a terra indígena também receberá a XXIV Festa do Marco-Vivo Yburana do povo Jenipapo-Kanindé. “Um dia histórico! O convite é aberto para todas, todes e todos!”, destaca João Alfredo.