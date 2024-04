Moradores denunciam "montanhas de lixo" no entorno da Praça Luiza Távora

Foto: Reprodução/Enviado por leitor via WhatsApp Local tem sido alvo de acúmulo de lixo

Leitores da coluna denunciam acúmulo constante de lixo no entorno da Praça Luiza Távora, na Aldeota. Segundo eles, “montanhas de lixo” passaram a integrar a paisagem local, cena que permanece ocorrendo mesmo após a criação da Taxa do Lixo.

“Há 30 anos moro ao lado da Praça Luíza Távora! Todos os dias faço minha caminhada, juntamente com meu esposo. Nunca vimos esse montante de lixo como agora, depois da taxa do lixo”, destaca uma leitora do O POVO à coluna.