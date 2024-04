Petistas minimizam fala de Luizianne sobre "vitória" e pregam unidade com Evandro

Foto: AURÉLIO ALVES Evandro Leitão em frente à sede do PT

Várias lideranças do PT Ceará minimizaram nesta segunda-feira, 8, tese de Luizianne Lins (PT) de que sua chapa teria saído "vitoriosa" na eleição interna de delegados do partido realizada neste domingo, 7. Em conversa com a coluna, petistas destacam que, no saldo geral, quatro chapas que apoiam Evandro Leitão (PT) tiveram maioria absoluta de votos.

De fato, a chapa 100, encabeçada por lideranças ligadas à deputada, foi individualmente o grupo mais votado na disputa, somando 1.686 votos, cerca de 30% dos delegados eleitos. Grupo que apoiava Evandro, no entanto, foi “pulverizado” em quatro chapas distintas, que somaram juntas 3.445 votos, quase 60% de todos os delegados eleitos.

Em entrevista ao repórter Yuri Gomes, diversas lideranças do PT cearense reforçaram vitória "clara" de Evandro na disputa e pregam agora unidade em torno do parlamentar na disputa. "As quatro chapas (que apoiam Evandro) foram vitoriosas. E ponto final. Vamos cuidar da nossa unidade interna de apresentar um projeto de reconstrução de uma gestão democrática e participativa para Fortaleza”, diz o deputado José Guimarães (PT).

No mesmo sentido, o líder do bloco do PT na Assembleia, De Assis Diniz (PT), destaca ainda que Evandro deve chegar ao encontro que definirá a candidatura do PT com até 142 delegados, contando inclusive com o apoio das chapas de Guilherme Sampaio (que teve 9,75% da votação total deste domingo) e Larissa Gaspar (1,87%) no processo.

“Nós vamos ter praticamente 142 delegados, é um peso muito grande quando você soma os apoiadores diretos e as tratativas que se dar-se-á com o Guilherme e a Larissa que tem afinidade com a nossa tese. Mas vamos tratando isso com calma”, diz. “Tem que ter parcimônia e prudência. Em tese nós trabalhamos com esse resultado para fazer um encontro (Municipal) para cima, cheio de simbolismo”, continua.

Evandro: "Luizianne é importante"

Em entrevista coletiva ainda no domingo, o próprio Evandro destacou que irá procurar os outros pré-candidatos do partido de olho no Encontro Municipal. “Nós vamos atrás de todos aqueles que são importantes nesse processo. Vamos atrás do professor Artur Bruno, já conversamos com a deputada Larissa Gaspar, vou atrás do deputado Guilherme e também vou atrás da deputada federal, companheira, querida companheira, Luizianne Lins”, disse.

“Ela (Luizianne) é importante, todos são importantes nesse processo (...) todo e qualquer processo eleitoral termina sendo acirrado, mas tenho certeza que, pelo compromisso que nós temos com o nosso partido e com os cerca de 2,5 milhões de fortalezenses, tenho certeza de que nós vamos estar unidos para enfrentar o bolsonarismo, para enfrentar o fascismo, para enfrentar a máquina da prefeitura”, destacou.

Aliada de Luizianne Lins no PT Fortaleza, a vereadora Adriana Almeira (PT) vai na contramão dos colegas e diz que Luizianne "foi vitoriosa" na dipsuta, "mesmo estando sozinha". "Isso mostra uma organização e grande força interna", diz a vereadora, que defende uma "reorganização interna" do PT. "Para garantir que o partido continue sendo dirigido por aquele e aquelas que constróem o partido há décadas".

Apesar disso, Adriana diz não ver, “matematicamente”, sentido de Luizianne seguir na disputa. “No somatório das 4 chapas a gente acaba perdendo a disputa para o Evandro Leitão”, destaca. (com informações do repórter Yuri Gomes)