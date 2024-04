Guilherme evita antecipar apoio, mas prega "máximo de unidade" para PT

Foto: Divulgação/Assessoria Guilherme Sampaio Guilherme Sampaio e Evandro Leitão

Presidente do PT de Fortaleza, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) defendeu nesta terça-feira, 9, que o partido possa construir “o máximo de unidade” possível para o Encontro Municipal de 21 de abril que definirá o candidato do partido na Capital.

No último domingo, a sigla realizou uma eleição interna que definiu os 200 delegados que irão definir o nome que será lançado na disputa. Neste processo, Guilherme acabou sendo o terceiro pré-candidato com o maior número de delegados, somando 9,75% dos votos e ficando atrás de Evandro Leitão (PT), com 59%, e Luizianne Lins (PT), com 29%.

Mesmo com a liderança folgada de Evandro, defensores do deputado têm pregado diálogo com os outros pré-candidatos antes do Encontro Municipal, de olho em garantir maior “unidade” do partido. Como Luizianne tem dado sinais de que não voltará atrás da disputa, apoio de Guilherme e de Larissa Gaspar, quarta colocada na disputa, pode ser decisivo.

“Logicamente que qualquer posição que nós vamos tomar só será tomada em diálogo com aqueles que apoiaram nossa chapa com expectativa de defesa da nossa pré-candidatura a prefeito”, diz Guilherme. “Mas, obviamente, isso só se justificará em torno de uma tese que possa construir o máximo de unidade para o PT, que acho que é uma tese válida”, afirma.

"Eu jamais, como presidente do PT Fortaleza, vou me colocar em uma condição contrária ao diálogo", diz. O deputado destaca, no entanto, que qualquer consenso discutido entre as chapas e os pré-candidatos precisa ser “de verdade”. "Consenso só é forte, só tem como resultado o fortalecimento de uma candidatura, se ele de fato reflete a consciência de quem senta à mesa, de que aquela construção política é a melhor”, afirma.

“Nós temos um fato político novo, que é o resultado da votação democrática que tivemos no último domingo, e é sempre bom que nós cultivemos o diálogo. Façamos juntos uma avaliação de todo o processo, discutamos o que é melhor para o PT a partir do próximo encontro no dia 21, a melhor forma de construir essa decisão”, continua.

O presidente do PT também minimizou “provocações” que recebeu no último domingo, dia da votação, de aliados de Luizianne Lins. “Pessoalmente tenho muito afeto por ela, muito respeito por ela (...) em um processo como esse, em que a base se exalta defendendo suas posições, provocações são normais. Mas o saldo das correntes políticas é de muito reconhecimento do meu papel e isenção como presidente na condução desse processo”. (com informações do repórter Yuri Gomes)