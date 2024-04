Em meio à crise, Elmano leva dados da CPI da Enel a ministro de Minas e Energia

Foto: Divulgação/Governo do Ceará Elmano se reuniu com ministro Alexandre Silveira nesta quarta-feira

O governador Elmano de Freitas (PT) se reuniu nesta quarta-feira, 10, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para apresentar informações apuradas no Ceará durante a CPI da Enel da Assembleia Legislativa.

A conversa ocorre no contexto de crises envolvendo a empresa por todo o País e em momento em que a União estuda criar regras mais rígidas para as concessões de energia elétrica no Brasil, avaliando inclusive barrar empresas que não cumprirem essas normas.

Expectativa do Palácio da Abolição é que o Ceará seja contemplado em novas diretrizes que serão definidas pelo governo Lula (PT) sobre o setor. Segundo a assessoria de imprensa do Governo do Ceará, será realizada uma nova reunião com o ministro, parlamentares que fazem parte da CPI da Enel e equipe do governo do Ceará na próxima terça-feira, 16.

Destacada pelo governador, a CPI da Enel realizou um levantamento de denúncias sobre problemas na prestação de serviços da empresa no Estado. Durante os trabalhos, diversos deputados defenderam ação mais "dura" contra a Enel, com alguns cobrando inclusive uma revisão nos contratos do Estado com a empresa.