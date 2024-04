"Não tenho dúvida de que há esse sentimento", diz Ronivaldo sobre vice do PSD

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE, BRASIL, 27-02-2024: Ronivaldo Maia. Lançamento da segunda edição do projeto Político, eu! . (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

O vereador Ronivaldo Maia (PSD) afirmou nesta quarta-feira, 10, “não ter dúvidas” de que o partido se cacifou a ter prioridade na indicação do vice-prefeito na candidatura do PT, que deve ser encabeçada por Evandro Leitão, após se tornar a segunda maior bancada da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

“Eu penso que a gente deve sim conversar com o PT e propor uma vice na chapa. Eu não tenho dúvida que há esse sentimento, já expressado pelo nosso presidente municipal nas conversas da chapa de vereadores atual”, destacou Ronivaldo.

O vereador elogiou Luiz Gastão, presidente do PSD de Fortaleza. Ronivaldo pontuou o empenho de Gastão, afirmando que sair de dois vereadores para sete demonstra a força do PSD para as eleições de 2024.

Líder da bancada prega cautela

Líder da bancada do PSD na CMFor, o vereador Danilo Lopes pregou cautela e disse que a questão da vice na chapa do PT ainda não está em questão nas reuniões do partido.

De acordo com Danilo, a prioridade é fortalecer a chapa para eleger o maior número de vereadores na Câmara e que questões relacionadas a ter o vice serão tratadas por Luiz Gastão.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO