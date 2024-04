Sarto pede novo empréstimo em R$ 425 mi e cita guerras na Ucrânia e Gaza

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 05-04-2024: Novo Frotinha da Messejana, nas Fotos: José Sarto prefeito de Fortaleza, Élcio Batista vice-prefeito de Fortaleza. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

O prefeito José Sarto (PDT) enviou à Câmara Municipal na última terça-feira, 9, novo pedido de autorização de empréstimo em até R$ 425 milhões para a gestão. Afirmando que o recurso será utilizado para ações de infraestrutura em curso na Capital, o prefeito cita, além de outros pontos, até guerras em curso na Ucrânia e na Faixa de Gaza para justificar o pedido.

"É importante considerar as incertezas geradas pelas tensões geopolíticas em curso, em especial decorrentes da falta de resolução da guerra da Ucrânia bem como o conflito entre Israel e Hamas, com potencial de impactos significativos no preço internacional do petróleo”, justifica o prefeito.

No pedido, a gestão também alega redução de repasses no ICMS pelo Governo do Estado para Fortaleza. "Os repasses sofreram redução de 15,68% no último triênio, diminuindo de R$ 1,277 bilhão para R$ 1,077 bilhão no ano passado", afirma.

Líder diz que gestão tem "tranquilidade" fiscal

O pedido ocorre pouco mais de um ano após a Prefeitura aprovar na Câmara Municipal outros R$ 2 bilhões em empréstimos para obras da cidade. Apesar do volume dos pedidos, o líder do governo na Casa, Iraguassú Teixeira (PDT), diz que a máquina municipal opera hoje “de forma muito compromissada” e muito abaixo de sua capacidade de endividamento.

“Na justificativa do empréstimo, há toda uma avaliação comparativa fiscal. A capacidade de endividamento hoje é de 120% da Receita Corrente Líquida, quando o município usa hoje em torno de 24%. Ou seja, teria aí uma margem de mais de 90% de endividamento”, diz.

“É óbvio que, quando há um pedido de empréstimo, ele é feito de uma forma compromissada, equilibrada, tendo cuidado exatamente para não correr riscos. Neste sentido, Iraguassú destaca que recursos serão utilizados para obras de infraestrutura voltadas para a população mais pobre da cidade.

“Esses R$ 425 milhões vai ser um valor destinado para investimento, principalmente em obras da educação, da saúde, da infraestrutura de vias, requalificação de praças. Enfim, ações que tragam mais condições de uso por parte da população e mais excelência na oferta dos serviços e equipamentos que serão oferecidos. A gente tem muita tranquilidade na parte fiscal e na parte jurídica e política”, afirma. (com informações do repórter Yuri Gomes)