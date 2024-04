Dayany é criticada por pré-candidato do PL após voto contra Brazão

Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputada federal Dayany do Capitão (União Brasil)

A deputada federal Dayany Bittencourt (União Brasil), esposa de Capitão Wagner (União Brasil), foi criticada em um grupo de WhatsApp por votar a favor de manter a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, acusado de ser mandante do assassinato de Marielle Franco e Anderso Gomes.

Sem citar nomes, Wagner disse que a crítica partiu de um político de direita do Estado, que teria afirmado que “Dayany fazia vergonha”. “Eu ainda liguei pra ele para entender o que estava passando na cabeça dele, eu não vou falar o nome de ninguém porque Deus me livre de colocar alguém em situação constrangedora. Mas acho que ele entendeu errado”, disse.

A coluna apurou que o político em questão é Avelino Forte, presidente do PL de São Gonçalo do Amarante e pré-candidato à Prefeitura da cidade litorânea. Em live na noite dessa quarta-feira, 10, Wagner saiu em defesa da esposa contra as críticas que ela recebeu, chamando de “imbecilidade” e “idiotice” a briga entre direita e esquerda.

“Minha esposa acabou de ser criticada em um grupo de WhatsApp por um político de direita porque ela votou pela permanencia da prisão do Chiquinho Brazão”, revela Wagner. “Meu povo, querer partidarizar? Porque a vítima é da esquerda eu sou de direita eu tenho que soltar? Eu não acredito nisso não”, continua o ex-deputado federal.

Wagner destacou orgulho dos votos da esposa, tanto o para manter a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, como o voto contrário à volta da cobrança do seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).

“A Dayany votou com o povo. Na hora de votar pela manutenção da prisão, ela disse ‘mantém preso’, não quero saber se é de esquerda, direita ou de centro, mantém preso. E vou dizer mais, a orientação do partido era pra votar pela soltura e ela votou contra, teve mais coragem ainda”, afirma o ex-secretário de Saúde de Maracanaú.

Wagner afirmou que não tem como votar diferente, que Dayany foi contra o partido para manter seus princípios. “Parabéns Dayany, todo mundo está te parabenizando aqui (na live), estou orgulhoso do meu voto para deputada federal”, destacou.

“Eu não quero saber se a Marielle era de esquerda ou direita, ela foi vítima. Alguém tem dúvida de que ela foi vítima de um assassinato? Ela foi morta, ela é vítima. E eu aprendi no meu curso de direito que quando alguém mata ou manda matar a vítima é quem morreu e o bandido precisa ser preso”, encerrou Wagner.

Dayany participou da live e disse que houve “muita pressão” durante a votação e que ficou triste com a disputa entre esquerda e direita e agradeceu as mensagens de apoio. “Enquanto eu estiver aqui e vocês permitirem eu estou aqui para representar o Ceará e o Brasil”, disse.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO