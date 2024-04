Presidente de CPI da Enel: "Ou a empresa muda ou ela se muda"

Foto: AURÉLIO ALVES AQUIRAZ-CE, BRASIL, 16-03-2024: Manifestação dos moradores do Porto das Dunas contra a ENEL, pedindo soluções, pois ficam ate uma semana sem energia em casa. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

Presidente da CPI da Enel na Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Santana (PT) afirmou nesta terça-feira, 16, que a comissão irá cobrar “mudanças” no setor de energia elétrica no Ceará em reunião marcada para daqui a pouco em Brasília com o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia).

“Não tem outro resultado para esperar (da reunião), senão o ministro nos ouvir e dizer assim: ‘Enel do Ceará, ou você muda, ou você se muda’. É o que nós esperamos do ministro”, afirma o deputado, que destaca grande levantamento de denúncias e críticas contra a empresa realizado durante trabalhos da CPI.

“O trabalho da comissão tem sido conduzido com responsabilidade, com respeito e mostrando passo a passo que a Enel tem errado muito nesse contrato que ela tem de concessão desde 1991. Hoje pretendemos sair com uma luz no fim do túnel, com um pouquinho de esperança de que dias melhores estão por vir”, afirma Santana.

“Ou que a Enel mude o formato de trabalhar e respeite o povo cearense, que ela passe a investir parte dos bilhões que ela levou do dinheiro suado do nosso povo, ou que ela se mude do Estado do Ceará e deixe outra empresa entrar”, diz, destacando a possibilidade de adoção de um sistema com mais de uma empresa para prestação de serviços no Estado.

“Às vezes o que falta é isso, concorrência, dar mais uma opção à população”, afirma o petista. Santana também destaca “envolvimento pessoal” do governador Elmano de Freitas no caso. “E com a indignação que é peculiar dos grandes homens públicos, de não aceitar essa situação que vem acontecendo, do pior serviço prestado”, continua.

Na reunião desta terça-feira, Enel e membros da CPI deverão apresentar ao ministro de Minas e Energia o “dossiê” de denúncias formulado durante trabalhos da comissão. O encontro ocorre no contexto em que diversos estados sobem o tom na exigência de novas normas reguladoras para a concessão do serviço de energia no País.

A expectativa de políticos cearenses é de que qualquer mudança anunciada pelo governo Lula (PT) contemple o caso do Estado. A comissão também deverá realizar, na quarta-feira da semana que vem, 24, a primeira oitiva de coleta de depoimentos de dirigentes da Enel no Ceará. (com informações do repórter Yuri Gomes)