Alece comemora 298 anos de Fortaleza em sessão com petistas e pedetistas

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, Ce, BR - 21.10.21 Possibilidade de reveillon em Fortaleza apesar da pandemia do coronavirus. Vista aérea da Beira Mar (Fco Fontenele/O POVO)

A Assembleia Legislativa do Ceará realiza nesta quarta-feira, 17, sessão solene em comemoração aos 298 anos de Fortaleza. A expectativa é que o prefeito José Sarto (PDT) compareça, juntamente com outros ex-prefeitos da Capital.

Outras autoridades esperadas são o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e deputados alinhados com o Governo do Estado, colocando “frente a frente” os grupos adversários na próxima disputa eleitoral em Fortaleza. Ao todo, deputados irão apresentar vinte homenagens para personalidades ligadas à história da Capital, incluindo todos os ex-prefeitos da Capital desde a redemocratização.

Em conjunto, pedetistas Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho propuseram homenagens aos ex-prefeitos Luís Gonzaga Nogueira Marques (1978-1979), Lúcio Alcântara (1979-1982, também ex-governador), Barros Pinho (1986-1986, in memorian), Ciro Gomes (1989-1990), Antônio Cambraia (1993-1996), Juraci Magalhães (1997-2004, in memorian), Luizianne Lins (2005-2012) e Roberto Cláudio (2013-2020), assim como ao prefeito José Sarto (PDT) e ao secretário Galeno Taumaturgo (Saúde).



Já De Assis Diniz (PT) propôs homenagens ao pesquisador e memorialista cearense Miguel Ângelo de Azevedo, conhecido como "Nirez", o comerciantes Fábio, proprietário do restaurante Cinco Estrelas, do Mercado São Sebastão, e a ex-prefeita Maria Luiza Fontenele.



A cerimônia acontece às 17 horas no Plenário 13 de Maio e foi iniciativa do presidente da Casa, Evandro Leitão (PT). Subscrevem o projeto os deputados Bruno Pedrosa (PDT), De Assis Diniz (PT), Sargento Reginauro (União), Queiroz Filho (PDT), Cláudio Pinho (PDT) e Antônio Henrique (PDT).

Autor do projeto que estabeleceu a Sessão Solene, Evandro Leitão destacou a homogeneidade de pensamentos da Capital cearense. “A Alece celebra os 298 anos de Fortaleza destacando a estreita identificação desta cidade com a alegria do povo cearense. Nossa capital é iluminada e sorridente, uma metrópole que acolhe conterrâneos de todos os municípios do Estado, assim como migrantes de outras partes do Brasil e do mundo, abrigando diferentes formas de pensar e evidenciando sua veia democrática”, disse o deputado aos veículos de comunicação da Alece.

Serviço

Quando: Quarta-feira, 17/04 às 17 horas;

Onde: Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa – Av. Des. Moreira, 2807



por Yuri Gomes - Especial para O POVO