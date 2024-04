Elmano diz que Prefeitura é responsável por segurança dentro do IJF

Foto: Samuel Setubal Governador: Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) destacou nesta terça-feira, 23, que a segurança da área interna do Instituto José Frota (IJF) não é de responsabilidade do Governo do Estado. A fala ocorreu após o petista ser questionado sobre caso ocorrido na manhã desta terça-feira, onde um funcionário do hospital foi assassinato dentro do refeitório da unidade.

“Temos que investigar o caso, porque, efetivamente nós não temos completamente as informações. Mas a informação é de que foi um funcionário morto e pode ter sido morto por um outro funcionário, e aconteceu dentro do refeitório do hospital”, disse.

“Não fazemos atuação de segurança pública dentro dos equipamentos. Nós fazemos fora do equipamento. Efetivamente, dentro do hospital tem equipe de vigilância e a Guarda Municipal, e o que se imagina é que, nesse ambiente, a Guarda Municipal e a força de vigilância contratada pela Prefeitura resguarde a segurança pública. Não foi, infelizmente, o que aconteceu, e uma pessoa perdeu a vida”, destacou ainda o governador.

Na manhã desta terça-feira, 23, o caso acabou motivando nova subida de tom do prefeito José Sarto (PDT) contra atuação da gestão Elmano na Segurança Pública, com o pedetista cobrando o Estado pelo episódio ocorrido no IJF.

"Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade", disse. (com informações da repórter Ana Luiza Serrão)