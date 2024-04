Sarto cobra Estado após assassinato no IJF e em escola: "Cumplicidade"

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo José Sarto, prefeito de Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) subiu o tom nesta terça-feira, 23, em cobrança ao Governo do Estado após episódios de violência serem registrados tanto no Instituto José Frota (IJF) quanto em uma escola municipal do bairro Passaré.

“É inaceitável a violência em Fortaleza continuar do jeito que está. Hoje mais uma vez vivemos momentos de horror. Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade”, se manifestou o prefeito nas redes.

“Acionei as Secretarias de Segurança Cidadã, Educação, Saúde e Direitos Humanos para dar todo o suporte aos familiares das vítimas e aos nossos trabalhadores, a quem dedico toda minha solidariedade. Não permitirei que o acesso aos nossos serviços públicos sejam prejudicados pela insegurança”, destacou.

A publicação contou com repercussão de diversos gestores da administração municipal, incluindo o secretário Samuel Dias (Infraestrutura). “Isso é um absurdo! E o governo do estado nem se pronuncia. Onde vamos parar?”, afirma.

Segundo informações de parlamentares do Estado, o secretário da Segurança Pública, Samuel Elânio, já está no IJF, onde acompanha primeiras providências sobre o caso. Na manhã desta terça-feira, um funcionário do hospital foi morto a tiros dentro do próprio refeitório da unidade.