Elmano precisa "sair da mensagenzinha" e "se envolver" com segurança, diz vereador

Foto: Divulgação/Instagram Vereador Lúcio Bruno (PDT) é presidente da CCJ da Câmara Municipal

Um dos principais aliados de José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Lúcio Bruno (PDT) voltou nesta quarta-feira, 24, a criticar a política de segurança pública aplicada pela gestão Elmano de Freitas (PT) no Ceará.

Neste sentido, o pedetista cobrou ação “mais enérgica” do governador, incluindo a possível criação de um comitê com prefeitos da Região Metropolitana de Fortaleza para debater o assunto. “Está na hora de o governador sair do anonimato. Chamar não só a Prefeitura de Fortaleza e criar um comitê com prefeitos para ver como cada governo pode contribuir”, diz.

Fala ocorre em meio a novo racha entre Prefeitura e Estado iniciado após assassinado ocorrido na última terça-feira, 23, no Instituto José Frota (IJF). “O governador que me perdoe, tenho todo o respeito por ele, mas não dá mais para ele estar dando resposta por mensagenzinha, por intriguinha, pela imprensa”, afirma o pedetista.

“Você viu alguma vez o governador se manifestar pessoalmente? Não, ontem foi só o secretário ontem para a frente do IJF, só para dizer que a culpa é do IJF. Me perdoe, está na hora de ele tratar o assunto com a gravidade que tem que ser tratada”, afirma Bruno.

Homicídio no IJF é nova crise Elmano x Sarto

Logo após o episódio desta terça-feira, o prefeito foi às redes sociais cobrar o Estado sobre o caso, chegando a apontar “paralisia” e “cumplicidade” da gestão com os episódios de violência. "Dois assassinatos brutais. A paralisia do Governo de Estado no combate às facções não parece ser apenas incompetência, mas também cumplicidade",

Elmano de Freitas, no entanto, também rebateu fala do prefeito, destacando que investigações do caso apontam fortes indícios de crime passional, motivado por ciúmes entre criminoso e vítima. “Nossas forças de segurança estão à procura e prenderão muito em breve o criminoso, já identificado”, disse o governador.

“Segundo investigações, trata-se de um ex-funcionário, que foi demitido há mais de um ano e, mesmo assim, teve acesso ao hospital municipal com reconhecimento facial. Um crime lamentável, que terá rápida resposta da polícia”, continua. “Há de se lamentar, também, a postura irresponsável e oportunista do prefeito de Fortaleza, que buscando criar um fato político em cima de uma tragédia, atribui o episódio a ação de facções”, continua Elmano.

“E ainda fala, levianamente, de cumplicidade do Estado. Em respeito aos cearenses, não entrarei nesse jogo de baixaria do prefeito, que não está preocupado em resolver os problemas, mas pensando unicamente na sua reeleição. A população de Fortaleza já está o julgando por isso”, conclui o governador. (com informações do repórter Yuri Gomes)