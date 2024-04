Petistas rebatem "amnésia" de Élcio

Foto: JÚLIO CAESAR Acrisio Sena

Aliados e integrantes dos governos Lula (PT) e Elmano de Freitas (PT) procuraram ontem a coluna para rebater o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), após críticas do tucano durante entrevista ao O POVO na última segunda-feira. Em nota, o ex-deputado Acrísio Sena (PT) rebateu sobretudo momento em que Élcio criticou a interlocução entre José Sarto (PDT) e o governo Lula, que seria ainda menor que a existente na gestão de Jair Bolsonaro (PL). "Ao que tudo indica, Élcio padece de uma amnésia seletiva", rebate Acrísio. "Não lembra, por exemplo, que o ministro da Previdência Social de Lula é Carlos Lupi, presidente licenciado do PDT, partido de Sarto", continua. Neste sentido, destaca investimentos do governo Camilo Santana (PT) durante gestão Roberto Cláudio (PDT), que chegariam a R$ 500 milhões.

"Vítima"

"Não há qualquer obstáculo, por parte de Elmano, para debater os desafios de Fortaleza. O que temos é uma estratégia eleitoral de aproximação do bolsonarismo e a construção de uma narrativa de vitimização", conclui Acrísio.

IJF2

Outro petista "graúdo" também destacou à coluna o grande volume de recursos empenhado pela gestão Camilo Santana para a construção do IJF2, uma das principais ações da gestão Roberto Cláudio (PDT) na Saúde.

Psol 2024

Pré-candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza, o produtor cultural reforçou ontem que sua candidatura é "para valer". Ele nega possibilidade de composição com bloco do PT no Estado, como ocorreu em 2022.

Sem blocão

"Em 2022 tivemos uma situação ímpar", afirma, destacando necessidade de união das esquerdas à época contra Jair Bolsonaro (PL). "Agora é hora de cada um colocar suas propostas, apresentar suas ideias", afirma.

1º de maio

Docentes da UFC, UFCA e Unilab lançam hoje, Dia do Trabalhador, o "Bloco da Educação", que sairá às 8h do Campus do Itaperi da Uece e vai percorrer ruas do bairro. Categoria reivindica reajuste e reestruturação das carreiras.

TAEs em pauta

Técnicos-administrativos em Educação (TAEs) da UFC, em greve desde maio, realizam amanhã às 18h o painel "Educação é Investimento", com o deputado Idilvan Alencar (PDT). Ato ocorre no auditório da Reitoria da UFC.

Foto: FÁBIO LIMA Valdomiro Távora receberá medalha Boticário Ferreira

Valdomiro recebe medalha

Presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) por diversos mandatos, o atual vice-presidente da Corte, conselheiro Valdomiro Távora, recebe amanhã às 18h a Medalha Boticário Ferreira, maior honraria da Câmara Municipal de Fortaleza.

Reta final

Presidente da CPI da Enel na Assembleia Legislativa, Fernando Santana (PT) afirma que relatório do grupo sobre atividades da empresa deverá ser divulgado ainda nos próximos dias por Guilherme Landim (PDT).

Repercussão

Ideia é que o documento seja apresentado não só para deputados cearenses, mas também ao ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia). Relatório deve prever uma série de cobranças e punições contra a Enel.

Artes cênicas



O Theatro José de Alencar recebe entre 3 e 5 de maio o Cuia: Mostra de Artes Cênicas. Programação conta com espetáculos seguidos de rodas de conversas presenciais, além de bate-papo virtual sobre Produção Cultural. A programação é gratuita. Mais informações no Instagram: @cuiamostradeartescenicas.