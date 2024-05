Sarto diz que taxa vai "vingar" após chuvas

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Prefeito José Sarto em entrevista na rádio O POVO CBN

Candidato à reeleição, o prefeito José Sarto (PDT) "garantiu" ontem que a criação da nova taxa do lixo de Fortaleza terá impacto visível no nível da limpeza urbana da cidade. O prefeito, no entanto, pede "paciência" à população e destaca que benefícios deverão ficar mais visíveis após o fim do período de chuvas no município, que teria sido "atípico" nos últimos meses. "Nós fomos surpreendidos nos últimos três anos com uma quadra chuvosa atípica, mas aguarde, e eu peço aqui um pouquinho de paciência, aguardem aí terminar esse período chuvoso, que a gente tem muita coisa, um programa que vai resolver o problema de zeladoria", disse o prefeito, em entrevista à Rádio O POVO CBN. "Terminada essa quadra chuvosa, eu vou pedir um tempo ao fortalezense, que certamente as coisas vão melhorar muito, vai fazer valer a pena", diz.

Pauta

Questão da taxa do lixo deve ser um dos grandes temas da campanha eleitoral deste ano, com quase todos os adversários de Sarto prometendo extinguir a cobrança. O prefeito, no entanto, afirma que a cobrança é obrigação legal.

Barulheira

O prefeito também respondeu reclamação frequente de moradores do entorno da Praça da Gentilândia sobre o barulho de bares e boates do local. Ele destaca que área é um "point da boemia", mas prometeu atenção à região.

CPIs

Líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Iraguassú Filho (PDT) afirma que as três CPIs instaladas nesta semana na Casa devem ter suas primeiras reuniões a partir da próxima semana.

Leia mais Entenda as três CPIs abertas ao mesmo tempo na Câmara Municipal de Fortaleza

3 CPIs são criadas ao mesmo tempo em Fortaleza

Câmara instala três CPIs da base de Sarto e lota "fila" do Legislativo Sobre o assunto Entenda as três CPIs abertas ao mesmo tempo na Câmara Municipal de Fortaleza

3 CPIs são criadas ao mesmo tempo em Fortaleza

Câmara instala três CPIs da base de Sarto e lota "fila" do Legislativo

Vem aí

Foram instaladas CPIs para investigar serviços da Enel, Cagece e de aplicativos de transporte de passageiros. Oposição ainda avalia como irá recorrer contra a medida, que lotou "fila" do Legislativo para novas CPIs.

Cultura

O 15º Festival de Teatro de Fortaleza está com inscrições abertas até o próximo domingo, 5. O evento ocorre de 10 a 21 de junho e é realizado pela Secultfor em parceria com o Teatro Novo. Inscrições na plataforma do Mapa Cultural.

Tecnologia

Fortaleza será a capital nacional da cirurgia robótica entre 16 e 18 de maio, quando o Centro de Eventos receberá o 17º Congresso Brasileiro de Videocirurgia e o 6º Congresso Brasileiro e Latino-Americano de Cirurgia Robótica.

Foto: Samuel Setubal Wesley Safadão

A volta dos "grandes shows"

Alvo de muita polêmica durante o período da pandemia, a contratação de grandes artistas do sertanejo ou do forró por prefeituras do Ceará voltou com tudo. Em Pires Ferreira, gestão prepara contratação em R$ 800 mil do cantor Wesley Safadão.

Festança

O contrato envolve show público do cantor marcado para 29 de maio, no aniversário de emancipação política do município, que tem cerca de 11 mil habitantes. Tudo sem realização de licitação.

Cultura

Justificativa da gestão da Prefeitura de Pires Ferreira aponta incremento do comércio local, assim como a valorização da cultura regional para justificar a contratação. Coincidência ou não, 2024 é ano de eleição municipal.

Empreendedorismo feminino



A Construtora Colmeia liderou ranking Lopes Immobilis de vendas no 1º trimestre desse ano, com R$ 411 milhões em negócios firmados. /// O programa EU S/A Mulheres, que trabalha com protagonismo feminino no empreendedorismo, comemora cinco anos no próximo dia 22 de maio, com evento às 14h no auditório da Alece.