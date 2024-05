Som alto perturba moradores do entorno da Praça da Gentilândia

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-04-2024: Movimentação noturna no bairro Benfica, no trecho entre a Residência Universitária da UFC, a Praça da Gentilândia e a rua João Gentil, que abriga um circuito de bares e reúne diversidade. (Foto: Samuel Setubal)

Moradores do entorno da Praça João Gentil, a “famosa” Praça da Gentilândia, reclamam do barulho excessivo. De acordo com os residentes, o som alto dura de “segunda a segunda” e vem tanto dos bares das imediações, como de carros com “paredões” que aglomeram pessoas ao seu redor nas ruas próximas à Praça.

“A Praça da Gentilândia está uma zorra. Os habitantes da região não conseguem dormir à noite. Os bares e os carros de som são abertos no maior volume e ninguém consegue dormir dia nenhum, de segunda a segunda”, reclama um morador.

Ainda de acordo com o morador, os órgãos de fiscalização fazem “vista grossa” e não impedem o som acima do permitido. Questionado sobre o tema, o prefeito José Sarto (PDT) destaca que o entorno da Praça é um “point da boemia”, mas que vai pedir ao secretário da Regional 4, Ubiratan Teixeira, para visitar o local e verificar a situação.

“Se houver abuso sonoro a Prefeitura tem que intervir. Eu não tinha a informação de que estava incomodando os moradores, mas agora sabendo vou pedir para o secretário da região específica ir lá pessoalmente nos fins de semana e dar uma olhadinha”, destacou Sarto.

Fiscalização e irregularidades

Em abril deste ano O POVO mostrou que uma operação de fiscalização sonora e de uso irregular do espaço público encontrou irregularidades em 11 estabelecimentos do bairro Benfica.

Na operação que juntou o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), seis notificações foram efetuadas, duas por alvará vencido, duas por não constar como espaço para realização de festas e duas por funcionamento sem alvará.

Outros cinco autos de infração foram realizados, um por não apresentar Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), três por uso de logradouro sem permissão e um por ter mais de 100 litros de resíduos sólidos e não apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

Apesar da fiscalização, menos de um mês depois, as reclamações persistem e o sossego dos moradores continua a ser perturbado.

A Lei Municipal 270/2019 aponta que o nível de som permitido em estabelecimentos comerciais é de 70 decibéis no período diurno, das 6 às 22 horas, e 60 decibéis no período noturno, das 22 às 6 horas.

Já os carros com “paredões” são proibidos em Fortaleza desde 2011. Mas podem ser autorizados pelas Secretarias Regionais.





O que diz a Agefis

Em nota, a Agência de Fiscalização de Fortaleza afirmou que atua por toda Fortaleza a partir do monitoramento e atendimento às denúncias da população em relação à poluição sonora, no intuito de coibir ocorrências relacionadas à perturbação da ordem e do sossego alheio.

A Agefis destaca que os sons, ruídos ou vibrações acima do permitido podem gerar multa aos estabelecimentos, que variam de R$135,00 a R$21.600, além de suspensão das atividades ou interdição do estabelecimento.

Nota completa da Agefis

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) atua por todo o município a partir do monitoramento e atendimento às denúncias de poluição sonora, no intuito de coibir ocorrências relacionadas à perturbação da ordem e do sossego alheio.

O nível máximo de som permitido a alto-falantes, rádios, televisores, orquestras, instrumentos sonoros isolados, bandas, aparelhos ou utensílios sonoros de qualquer natureza é de 70 decibéis (dB) no período diurno, de 6h às 22 horas. Já no horário noturno, compreendido entre 22h e 6h, o nível máximo de som é de 60 decibéis (dB), conforme diz o Art. 96 do Código da Cidade (Lei Complementar 270/19).

Ainda, de acordo com o Art. 751 da norma, a produção de sons, ruídos ou vibrações acima dos limites máximos estabelecidos geram multas, que variam de R$135,00 a R$21.600, além da suspensão das atividades ou interdição do estabelecimento até a regularização, apropriação ou inutilização dos equipamentos.

Denúncias

As denúncias de poluição sonora e perturbação do sossego alheio podem ser feitas tanto para a Agefis como para a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

No caso da Agefis o número para denúncias é o 156. Além do telefone, a agência disponibiliza o aplicativo Fiscalize Fortaleza, disponível nas plataformas Android e IOS. Outro meio para denunciar é o site “denuncia.agefis.fortaleza.ce.gov.br”.

No caso da SSPDS o número de telefone é o 181. Além dele, é disponibilizado o contato de WhatsApp, onde vídeos e imagens podem ser enviadas: (85) 3101 0181.







Por Yuri Gomes - Especial para O POVO