Docentes da Uece e da UVA rejeitam proposta de Elmano e greve continua

Foto: Raquel Lima/Divulgação ASSEMBLEIA dos professores da Uece foi realizada ontem

Professores da Universidade do Vale do Acaraú (UVA) votaram nesta segunda-feira, 6, pela rejeição da nova proposta do governo Elmano de Freitas (PT) que tentava suspender greve da categoria deflagrada ainda no início de abril.

Na última quinta-feira, professores da Universidade Estadual do Ceará (Uece) também decidiram pela manutenção da greve, cobrando nova rodada de negociações com o Governo do Estado. Com isso, apenas docentes da Universidade Regional do Cariri (Urca) votaram pela aceitação da oferta e suspensão do movimento grevista.

Um dos deputados que ajudaram na articulação da proposta anterior, o deputado Guilherme Sampaio (PT) destaca que a proposta foi elaborada de forma conjunta entre governos e sindicatos, que aprovaram as medidas, mas acabaram rejeitadas em votação direta das bases da categoria na Uece e na UVA.

“Com o apoio do Governador Elmano, conseguimos superar alguns limites e avançar em itens da pauta, que resultaram no acordo que foi alcançado na mesa com as direções dos sindicatos”, afirma. Guilherme afirma que ele, assim como Missias do MST (PT), seguirão à disposição da categoria e do governo para colaborar em novas tentativas de diálogo.