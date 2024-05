Evandro avalia separar pastas de Meio Ambiente e Urbanismo: "Interesses conflitantes"

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 09-05-2024: Pré-candidato para a prefeitura Evandro Leitão na rádio O POVO CBN (Foto: Yuri Allen/ Especial para O POVO)

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, o deputado Evandro Leitão propôs nesta quinta-feira, 9, separar a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) em duas pastas distintas. Segundo ele, a mudança já estaria entre as primeiras ações de uma eventual gestão sua como prefeito da Capital.

“A primeira coisa que nós vamos rever é uma secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, nós temos que rever. Nós temos que estudar, porque, no primeiro momento, eu vejo interesses conflitantes”, disse Evandro, durante entrevista à Rádio O POVO CBN.

“Você não pode ter uma secretaria de Meio Ambiente, que faz a preservação, quando por outro lado tem ali os interesses de crescimento da cidade, sobretudo da questão do segmento da construção civil”, disse, dizendo imaginar “duas secretarias distintas” para as áreas. “A preservação acaba conflitando com aqueles que têm interesse”, diz.

Na prática, o modelo seria semelhante ao que foi aplicado durante a gestão da ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Na época do governo petista, áreas de Urbanismo e Meio Ambiente eram “separadas”, com a primeira ficando a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-estrutura (Seinf) e a segunda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (Semam).

Em 2013, no entanto, a questão foi alterada por Roberto Cláudio (PDT), que manteve a existência da Seinf, mas transferiu competências de urbanismo para a recém recriada Seuma. Como envolveu apenas a questão de mudança de competência, as mudanças não representam, por si só, a criação ou extinção de pastas no primeiro escalão municipal.