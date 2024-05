Desastres no Ceará: Apenas Luizianne, Guimarães e Girão enviaram emendas para prevenção

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-01-2024: Relatório feito pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), vários pontos com risco de deslizamento planar em comunidade do Alto dos Marianos na Serra de Maranguape. (Foto: Samuel Setubal)

Após as fortes chuvas registradas no Rio Grande do Sul ao longo da última semana, a necessidade de prevenção e mitigação de desastres naturais ficou em evidência. Até o início da tarde desta sexta-feira, 10, a Defesa Civil do estado já apontava que mais de 1,9 milhão de pessoas já foram afetadas, com 113 mortes, 146 desaparecidos e 756 feridos.

A crise, que completa duas semanas no próximo domingo, 12, acabou ampliando o debate sobre o financiamento público de ações de resposta e prevenção a desastres naturais. Entre representantes do Ceará no Congresso Nacional, no entanto, o tema não é dos mais presentes, com apenas três parlamentares cearenses tendo enviado emendas individuais para este setor no ano passado.

Os deputados federais e senadores do Ceará destinaram cerca de R$1,3 bilhão em emendas parlamentares individuais e de bancada para o Estado em 2024. Os dados são do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento da União (Siop), que registra a destinação das verbas federais.

Apenas deputados federais Luizianne Lins (PT), José Guimarães (PT) e o senador Eduardo Girão (Novo), no entanto, alocaram recursos de suas emendas individuais para prevenção, mitigação de desastres e educação ambiental. O montante gira em torno de R$4,3 milhões, pouco mais de 0,3% do total.

Luizianne destinou R$3,2 milhões para implementação de ações de cidadania e educação ambiental. Guimarães destinou R$547 mil para prevenção e controle de incêndios florestais.

Já o senador Eduardo Girão reservou R$500 mil para ações de apoio à realização de estudos, projetos e obras para conter e amortecer cheias, inundações e erosões marinhas e fluviais.

Das emendas de bancada, que somam um total de R$316.993.036, nenhum valor foi destinado para esse fim. O dado é confirmado pelo coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional, Eduardo Bismarck. “Não me recordo de nenhum valor aportado para esse fim”, diz.

Cerca de 62% do total de emendas cearenses, tanto de bancada como individual, vai para a saúde. R$846 milhões foi o total de verba empenhado para a área.

No caso das emendas de comissão e das emendas RP2, não é possível ter informações precisas sobre os municípios e estados beneficiados.

Desastres comuns no Ceará e prevenção

O professor Flávio Rodrigues do Nascimento, do Laboratório de Climatologia Geográfica e Recursos Hídricos do departamento de Geografia da UFC, pontua que o principal desastre natural que ocorre no Ceará é a seca.

“O primeiro grande desastre que temos é a seca, e isso é secular. Milhares de pessoas perderam suas casas e ficaram sem água e alimento. Isso impacta profundamente o desenvolvimento socioeconômico das cidades, provocando migração compulsória, doenças e mortes”, salienta Flávio.

Apesar de destacar que em 2024 a tendência é que não haja estiagem por conta dos reservatórios estarem com altos índices de água armazenada, Flávio Rodrigues alerta para a necessidade de avançar em políticas de prevenção e convivência com a seca.

“Temos um semiárido densamente ocupado, com cidades e comunidades rurais que precisamos estar trabalhando. Podemos ter secas recordes em tempos de eventos extremos. É bastante delicada a situação”, afirma.

Além da seca, o professor chama atenção para os deslizamentos de encostas e as inundações. No caso dos deslizamentos, Flávio Rodrigues afirma que o fenômeno acontece nas serras cristalinas, como o Maciço de Baturité. O professor relembra a morte de uma mãe e uma criança de dois anos no município de Aratuba, em 2023.

De acordo com dados do Sistema Geológico do Brasil (SGB), quase 176 mil pessoas vivem em áreas de risco no Ceará, sujeitas a inundações, deslizamentos, enchentes e outros desastres. No Estado, 459 áreas foram classificadas como de risco, sendo 322 com risco alto e 137 muito alto.

Fortaleza (31), Caucaia(31), Sobral (27), Uruburetama (27) e Jaguaruana (22) são as cinco cidades com mais áreas de risco no Ceará. Das áreas de risco mapeadas pelo SGB, 292 estão vulneráveis a inundações, com deslizamentos (63), quedas de barreiras (42) e enchentes (33) vindo em seguida.

O professor Flávio destaca as cheias nos rios em período de chuvas, as chamadas inundações, com destaque para Fortaleza e região metropolitana. Mencionando os rios Maranguapinho e Cocó. Mas também cita grandes bacias hidrográficas no interior do Ceará, como o rio Salgado em Icó, o rio Acaraú em Sobral e a região do baixo Jaguaribe.

“Apesar de termos o açude Castanhão, que faz a regulação das cheias na bacia do médio para o baixo Jaguaribe, há 15 dias tínhamos o risco de colapso de muitas barragens feitas por propriedades particulares, que chamamos de indevidas. Enquanto cidades como Limoeiro do Norte, Jaguaruana, Itaiçaba e Palhano sofreram com inundações e risco de inundação”, destacou o professor.

Para Flávio Rodrigues, os recursos devem ser alocados no sistema de prevenção e monitoramento, tanto das secas quanto das chuvas. Além de priorizar a recuperação de bacias hidrográficas, especialmente as que cortam áreas urbanas e cidades médias e grandes do interior do Estado.

Flávio ressalta ainda o investimento em pesquisas e ações científicas para monitoramento, prevenção e mitigação das secas e chuvas. Assim como orientação das formas de uso e ocupação nas margens dos rios e da não ocupação das encostas das serras.

Órgãos estaduais de prevenção e combate a desastres

Em contato com a coluna, o coordenador Estadual Adjunto da Defesa Civil (Cedec),

Capitão André Sousa, afirmou que o orçamento do órgão estadual é de cerca de 22 milhões. Mas destaca que esse montante pode ser suplementado pelo Governo do Estado à medida que a Defesa Civil necessitar.

Sobre a prevenção, o coordenador destacou que a Cedec desenvolve ações ao longo do ano com intuito de orientar os coordenadores municipais do órgão. Em janeiro, a Defesa Civil realizou seminário com objetivo de preparar as cidades cearenses para a quadra chuvosa, destacando a importância da manutenção de barragens de pequeno porte e monitoramento de áreas de risco.

Além disso, a Cedec fez visitas a mais de 70 municípios para orientar as ações das defesas civis municipais. Junto a isso, o órgão transmite alertas aos municípios sobre os níveis de precipitação. A Defesa Civil também faz amparo aos municípios por meio de ajuda humanitária, com ações como a distribuição de cestas básicas.

O coordenador adjunto salienta que no segundo semestre do ano as ações devem ser voltadas ao período de estiagem, para evitar, principalmente, os incêndios florestais. Trabalhando junto aos agricultores para conscientizá-los da necessidade de fazerem suas queimadas de forma controlada.

Rios Cocó e Maranguapinho

Cabe ao Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades, a urbanização no entorno dos rios Maranguapinho e Cocó. A Secretaria destaca que o rio Maranguapinho tem obras em execução desde 2009, com investimentos de mais de R$500 milhões.

Entre as principais ações, a Secretaria ressalta uma barragem para controle de cheias, localizada entre Maranguape e Maracanaú e obras de drenagem ao longo de 24 km do rio. Além disso, a instalação de 26 km de gradis e realocação de mais de 12 mil famílias do entorno são citadas.

Em relação ao rio Cocó, a Secretaria destacou a construção de uma barragem para controle de cheias, localizada entre Fortaleza, Pacatuba, Maracanaú e Itaitinga, e serviços de drenagem em uma extensão de 6,3 km do rio.

A Secretaria das Cidades afirma que essas duas obras evitam que alagamentos no entorno do Rio Cocó ocorram durante a quadra chuvosa do Ceará. Foi informado ainda que até dezembro de 2023 mais de 2.700 famílias que moravam no entorno do rio e sofriam com os alagamentos foram realocadas, a expectativa é de realocar mais 550 famílias até 2025.

Defesa Civil de Fortaleza

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a Defesa Civil do município dispõe de um orçamento de R$1 milhão para ações pontuais que exigem resposta rápida, que envolvem desde a compra de material assistencial até o pagamento do Aluguel Social a 130 famílias.

A Prefeitura destacou que trabalha permanentemente monitorando as chuvas e o impacto à população, com planejamento e ações objetivas, inclusive dispondo de um comitê voltado à quadra chuvosa, com análise de ocorrências 24 horas.

Além disso, a Defesa Civil informa que trabalha com o monitoramento permanente dos rios Cocó e Maranguapinho com videomonitoramento e visitas presenciais. Enquanto isso, o nível da barragem do Cocó é acompanhado diariamente em parceria com a Cogerh (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos).

A Defesa Civil destaca ainda que conta com 35 câmeras de monitoramento, disponíveis através do Programa Municipal de Proteção Urbana (PMPU), em 26 áreas de risco. Já a Prefeitura salienta que realizou 605 ações de limpeza em canais e lagoas, assim como 20.857 desobstrução de bocas de lobo, resultando na retirada de 209 mil toneladas de resíduos.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO