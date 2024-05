Evandro se reúne com pré-candidatos a vereador para "alinhar" campanha

Foto: Divulgação/PT Fortaleza Reunião entre Evandro e pré-candidatos ocorreu na noite desta sexta-feira

O PT de Fortaleza realiza na noite desta sexta-feira, 10, reunião de alinhamento entre o pré-candidato do partido à Prefeitura da Capital, deputado Evandro Leitão (PT), e os cerca de 60 pré-candidatos da Federação PT-PCdoB-PV para vagas da Câmara Municipal.

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa do presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio, afirma que a reunião ocorreu como “momento de integração” para pré-candidatos da federação. “Apresentá-los, compartilhar informes e iniciar um processo de formação para que construamos juntos uma chapa vitoriosa para as eleições”, afirma.

Na última quinta-feira, 9, o próprio Evandro Leitão (PT) confirmou a realização do evento, destacando a participação de aliados da deputada Luizianne Lins (PT) na conversa. Atualmente, o presidente da Assembleia tenta se aproximar da ex-prefeita, com quem disputou internamente o posto de pré-candidato pelo PT.

Aliada da deputada, a vereadora Professora Adriana Almeida (PT) destacou a reunião não só como “momento de integração” entre Evandro e pré-candidatos a vereador, como também oportunidade de encaminhamento de “ações de atuação conjunta”. (colaborou o repórter Yuri Gomes)