Sarto quer "segregar" Interior com falas sobre o IJF, diz Evandro

Foto: AURÉLIO ALVES José Sarto e Evandro Leitão

P ré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) acusa o prefeito José Sarto (PDT) de adotar uma "narrativa" de "segregação" contra cearenses do Interior ao comentar problemas de financiamento do Instituto José Frota (IJF). Desde que o tema voltou ao debate público municipal, Sarto e aliados têm questionado o fato de o hospital ser bancado majoritariamente pela Prefeitura, embora quase metade dos atendimentos da unidade hoje envolvam pacientes do Interior. "É um discurso, uma narrativa, de segregação. A população do Interior não pode ser vista dessa forma, como um problema", disse Evandro. "E que ignora os muitos avanços feitos pelo Governo do Estado nos últimos anos de descentralizar a saúde, com os diversos Hospitais Regionais", diz.

"Esmola"

A gestão municipal se queixa do valor de repasses do Estado e União para o IJF. Um dos líderes do governo Sarto no Legislativo chegou até a chamar o repasses estadual, em R$ 6 milhões, de "esmola".

Gestão

Rebatendo a tese, Evandro afirma que parte dos problemas do IJF seriam, na verdade, por "falta de gestão". "Ouvi que cooperativas não estão sendo pagas, que faltam insumos. Existe um claro problema de gestão".

Alinhamento

Na noite de ontem, o presidente da Alece também se reuniu com cerca de 60 pré-candidatos a vereador da federação PT-PCdoB-PV. Hora de "alinhar" projeto de olho para a campanha deste ano.

Cobrança

Carmelo Neto (PL) se reuniu ontem com o procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley Filho. Na reunião, cobrou resposta efetiva aos recentes homicídios de dois políticos ligados ao PL no Crato e em Icó.

SOS RS

Já são muitos os órgãos e instituições cearenses que se somaram às ações de coleta de doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em corrente de solidariedade que só tende a crescer nos próximos dias.

SOS

Leitores se queixam à coluna das atuais condições do Hospital Antônio Prudente, gerido pelo Hapvida. A unidade foi autuada no início do mês pelo MPCE por má prestação de serviços. Pelo visto, pouca coisa mudou.

Foto: Rodrigo Carvalho, em 7/4/2019 Deputada Luizianne Lins (PT)

Cearenses e prevenção

Apenas os petistas Luizianne Lins (foto) e José Guimarães e Eduardo Girão (Novo) enviaram emendas individuais de Orçamento para prevenção de desastres no Ceará. Verba representa só R$ 4,3 milhões dos R$ 1,3 bilhão apontados por cearenses.

Leitura

Após passar por Sobral, onde atraiu mais de cinco mil pessoas, a Feira Literária do Ceará chega a Icó entre os dias 16 e 18 de maio. Evento é realizado pela Secult e busca fomentar o acesso ao livro e a formação de leitores.

São Luiz

Mais de 40 artistas do Cariri, incluindo Abidoral Jamacaru, Luiz Fidélis e mestra Marinez, sobem ao palco do Cineteatro São Luiz neste domingo, 18h. Espetáculo Suíte do Caldeirão, de Pingo de Fortaleza e Rosemberg Cariry.

Horizontais

Vai até amanhã promoção do Beach Park para residentes do Ceará. Ingressos por R$ 149 via Pix no site oficial do Aqua Park e agendados para uso até 12 de julho deste ano. /// A Banda Mais Bonita da Cidade, Claudio Nucci e Adel Rui se apresentam neste sábado a partir de 18h30min no CCBNB. Entrada franca.