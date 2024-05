Luizianne tem agenda após disputa no PT

Foto: FÁBIO LIMA Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita

A fastada de atos públicos desde que perdeu disputa interna pela pré-candidatura do PT em Fortaleza para Evandro Leitão (PT), a deputada Luizianne Lins (PT) volta a ter agenda política na Capital hoje. Pela tarde, ela é esperada em reunião puxada pelo Comando Unificado de Greve da Educação Federal no Ceará, que reúne docentes, servidores e estudantes das instituições federais de ensino superior do Ceará, como a Universidade Federal do Ceará (UFC). Depois, a parlamentar irá ao seu escritório político em Fortaleza, onde comanda reunião entre todas as correntes que apoiaram sua pré-candidatura na disputa interna do petismo local. A ideia é que o grupo lance um "manifesto" com o objetivo de fixar o bloco como uma força permanente do partido no Estado.

Silêncio

Até o presente momento, não existe qualquer manifestação de Luizianne sobre qual deverá ser a posição da deputada na eleição deste ano, nem mesmo se ela deverá apoiar Evandro Leitão como candidato petista na disputa.

Hiato

Luizianne está afastada dos holofotes desde o final de abril, quando ocorreu votação interna do PT Fortaleza. Ela chegou a viajar à Turquia para representar a Câmara na Conferência da Liga Internacional pela Paz na Palestina.

Educação

Grevistas da UFC, UFCA e IFCE têm expectativa alta para a participação de Luizianne, uma vez que a deputada é professora da UFC. Coincidência ou não, greve envolve logo o ministério comandado por Camilo Santana (PT).

Sem exceção

Leis que tentam excluir áreas de proteção ambiental em Fortaleza, como os casos noticiados aqui na semana passada, estão longe de ser novidade. É o que alertam pesquisadores em Meio Ambiente da Capital.

"Regular"

Segundo eles, projetos afetando áreas de proteção de mananciais têm sido comuns no Legislativo de Fortaleza, quase sempre no sentido de "regularizar" construções feitas em áreas protegidas por lei.

Alianças

Não está dos melhores o clima entre lideranças do MDB e do PT no Ceará. Emedebistas se queixam da ausência de apoios de petistas no Interior do Estado. Partido de Lula tem "crescido o olho" para redutos do MDB, apontam.

Sarto chama Evandro

A coluna noticiou na sexta-feira entrevista com Evandro Leitão destacando promessa de "acabar" com a Taxa do Lixo como um dos "primeiros atos" como prefeito eleito. Resposta veio sábado, com Sarto (foto) chamando o deputado de "hipócrita".

ICMS

Sarto destaca, neste sentido, apoio de Evandro a lei de Elmano de Freitas (PT) que aumentou alíquotas do ICMS no Estado. O petista rebate, dizendo que o prefeito mente ao dizer que a taxa era obrigação nacional.

Corredores

Uma coisa é certa: o bate-boca deve alimentar, e muito, embates entre as bases de ambos no Legislativo. Líder nas pesquisas anunciadas no início do ano, Capitão Wagner (União) assiste a tudo de camarote.

Horizontais_

O Esquina Brasil, espaço de cultura na Avenida Antônio Sales, fechou parceria com a Cufa para virar ponto de doações para vítimas da crise no RS, sempre no seu horário de funcionamento. /// Vale lembrar que temperaturas no Sul têm caído muito, sendo especialmente bem-vindas as doações de roupas de frio.

