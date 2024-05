Luizianne: "Governo não pode continuar oferecendo reajuste zero em 2024"

Foto: Divulgação/Nah Jereissati/ADUFC Luizianne participou de ato com docentes e servidores técnico-administrativos da Educação

De volta aos holofotes políticos de Fortaleza, a deputada Luizianne Lins (PT) participou nesta segunda-feira, 13, de ato unificado da greve de docentes e servidores técnico-administrativos de institutos de ensino superior do Governo Federal no Ceará.

Em um dos discursos mais aguardados do evento, Luizianne classificou greve como “absolutamente justa e legítima”, defendendo nova mesa de negociação com as categorias pelo governo Lula (PT). “A gente não pode deixar que o governo continue oferecendo 0% de aumento em 2024, isso é um fato”, disse a deputada.

“E eu não tenho nenhum problema de falar isso, até porque os governos progressistas, de esquerda, não podem considerar uma greve com uma afronta a um governo ou a um determinado tipo de comportamento político. A greve é um instrumento legítimo, que nós mesmos defendemos muito”, continuou Luizianne.

Destacando importância do segmento da Educação na vitória de Lula em 2022, a parlamentar destacou importância tanto do reajuste salarial das categorias quanto da recomposição do Orçamento de instituições federais. “O próprio presidente Lula disse na posse dele que não queria acomodação, que queria ser cobrado. Pois estamos aqui cobrando, inclusive para que seja aberta uma nova mesa de negociação”, afirma.

Por fim, Luizianne ainda faz uma série de críticas à gestão do Ministério da Educação (MEC), hoje comandado por Camilo Santana (PT). “Tem muita coisa na educação que nós temos que questionar. Eu, por exemplo, sou totalmente favorável à revogação do (Novo) Ensino Médio, que não está melhorando a educação pública no Brasil. Vai piorar, vai dificultar o acesso dos filhos da classe trabalhadora à universidade, precarizar o ensino”.

Servidores técnico-administrativos da UFC estão em greve desde o início de março, em movimento que cobra reestruturação da carreira e recomposição de salários. Já os professores iniciaram greve no final de abril, com reivindicações semelhantes. Paralisações atingem o Instituto Federal do Ceará (IFCE) e Universidades Federais do Ceará (UFC), do Cariri (UFCA) e da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).