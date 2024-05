"Se polarizar vão os dois para o 2º turno", diz Adail sobre Sarto e Evandro

Foto: João Filho Tavares ADAIL Junior (PDT) é vereador de Fortaleza e compõe a base do prefeito José Sarto (PDT)

Apoiador da reeleição de José Sarto (PDT), o vereador Adail Júnior (PDT) disse nesta terça-feira, 14, não ver com preocupação o atual cenário de tensionamento entre pré-candidaturas do atual prefeito e de Evandro Leitão (PT) no debate da sucessão municipal deste ano.

“Se polarizar são os dois que vão para o segundo turno”, avalia, ainda que a briga entre PT e PDT acabe, no primeiro momento, “poupando” o adversário Capitão Wagner (União). “Wagner que tem que estar preocupado com essa polarização, não é o Sarto nem o Evandro. Se continuar assim o debate vai ficar entre os dois candidatos”, diz.

Neste sentido, Adail cita cenário ocorrido em 2022, onde polarização entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) teria, na visão dele, prejudicado candidaturas de Ciro Gomes (PDT) para presidente e de Roberto Cláudio (PDT) a governador do Ceará. “Por causa de polarização, deixaram de eleger o melhor prefeito do Brasil”, afirma o vereador.

O pedetista também avalia o cenário como positivo para Sarto, uma vez que, em um eventual segundo turno com o PT, Adail diz acreditar que o atual prefeito receberia apoio de candidatos de direita. “Se polarizar os dois vão para o 2º turno, e no 2º turno o pessoal da direita deve apoiar nós, e aí a gente fica para mais quatro anos de mandato”, afirma.

Apesar da análise, Adail diz não acreditar que o racha entre Evandro e Sarto seja “estratégico” ou feito com o objetivo de forçar uma polarização. “Só se os dois fossem muito bons atores”, brinca. “É um debate que aconteceu. Veio a crítica por um lado, aí veio o rebate (...) com certeza (essa briga) dará sim pauta, não tenho dúvida que vai continuar”. (com informações do repórter Yuri Gomes)