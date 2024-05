Câmara ainda não instalou nenhuma das CPIs autorizadas no fim de abril

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,09.04.2024: 1° Sessão da Câmara Municipal após a janela partidária. CMF

Mais de duas semanas após autorização, nenhuma das CPIs em tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) foi instalada. A anuência foi publicada no dia 29 de abril no Diário Oficial do Município.

As CPIs da Enel, da Cagece e dos aplicativos de transporte permanecem estagnadas e impedem a instalação de uma outra CPI, a dos terrenos, protocolada pela oposição ao prefeito José Sarto (PDT).

Mesmo com os membros designados e os presidentes já apontados, a instalação não aconteceu. A expectativa era que nesta semana as três começassem a funcionar.

Já Márcio Martins (União), autor dos requerimentos das três CPIs e que presidirá a dos aplicativos de transportes, afirmou que os trabalhos ainda não começaram porque é necessário a indicação de uma estrutura para a CPI operar. Ele destacou que até a próxima semana a instalação deve ser feita.

“Vamos mexer com duas grandes multinacionais, que vão ter os melhores técnicos. Por isso precisamos de uma estrutura com bons técnicos”, afirmou.

Já Lúcio Bruno (PDT), cotado para a presidência da CPI da Cagece, afirmou não saber o motivo da instalação não ter ocorrido nesta semana.

A coluna também procurou a assessoria do vereador Pedro Matos (Avante), que vai presidir os trabalhos da CPI da Enel, mas não obteve resposta sobre o motivo da não instalação.

A autorização da instalação das três CPIs ao mesmo tempo foi apontada como “estratégica” para barrar a CPI proposta pela oposição. Leo Couto (PSB) cobrou o presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT), sobre resposta a um requerimento protocolado para anular uma das comissões autorizadas.

Governistas, no entanto, negam a hipótese de “estratégia” e destacam que os três temas são relevantes para os fortalezenses e por isso devem ser investigados.

As CPIs da Cagece e Enel têm como objetivo verificar o trabalho que as duas empresas têm prestado à população de Fortaleza e apontar possíveis falhas no fornecimento de energia e água.

Enquanto a dos transportes de aplicativo busca investigar supostas irregularidades por parte das empresas de tecnologia que administram os serviços.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO