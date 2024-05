Sarto diz que Wagner "mente ou está desinformado" sobre telemedicina

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,10.05.2024: Prefeito Sarto participa de Inauguração de Escola Areninha. Jangurussu

O prefeito José Sarto (PDT) foi às redes sociais nesta quarta-feira, 15, rebater críticas do pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner. Em mensagem publicada no X, antigo Twitter, o prefeito negou informação do candidato de que a Prefeitura de Fortaleza teria "recusado" ações para implantar a telemedicina na saúde municipal.

"Capitão Wagner mente ou está desinformado. Ele disse, em entrevista à Jovem Pan, que a Prefeitura de Fortaleza recusou a telemedicina. É mentira! A verdade é que o projeto está em implantação e já atende a milhares de pacientes em diversas especialidades", disse o prefeito.



Adversário de Sarto na disputa em Fortaleza, Wagner ocupava, até recentemente, a Secretaria da Saúde de Maracanaú. Em entrevistas recentes, o ex-secretário tem destacado ação da gestão Roberto Pessoa (União) de implementação da telemedicina no município, o que teria agilizado processos de atendimento .