Ciro tem 1ª derrota em ação de Janaína

A juíza Patrícia Vasques Coelho, da 12ª Vara Cível de Brasília, deferiu ontem pedido de tutela de urgência da senadora Janaína Farias (PT) para que o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) se abstenha de divulgar ofensas de teor machista contra a parlamentar, sob pena de multa de R$ 30 mil por cada novo caso. O pedido integra ação cível movida por Janaína no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDF), que também foi recebido pela decisão. Na ação, Farias cobra indenização por dano moral em R$ 300 mil por ataques do ex-ministro. O processo faz referência a uma série de entrevistas do pedetista, onde ele critica posse de Janaína e se refere a ela como "cortesã" e "assessora para assuntos de cama" do ministro Camilo Santana (PT).

Abstenção

"Determino ao réu que se abstenha de repetir e divulgar, em desfavor da parte autora, ofensas que ostentem o mesmo teor das que constituem o objeto da presente ação", diz a juíza, citando ofensas usadas por Ciro.

Denúncia

O ex-ministro também é alvo de uma denúncia criminal apresentada contra ele sobre o mesmo caso. Na denúncia, o MP Eleitoral cobra condenação do pedetista por violência política de gênero, injúria e difamação.

Começou

O Novo entrou com ação na Justiça Eleitoral acusando José Sarto (PDT) de promover a própria reeleição durante inauguração da Prefeitura. O prefeito, no entanto, já foi absolvido tanto na ação quanto em um recurso.

Menos verde

A Câmara Municipal aprovou dois projetos de lei que extinguem áreas de proteção e renovação ambiental do Plano Diretor de Fortaleza. Áreas próximas do Rachel de Queiroz com impacto no clima e na água da cidade.

"Regular"

Argumento de vereadores é que a ação buscava apenas "regularizar" construções já existentes no local. Construções que já estavam em desacordo com a legislação no momento das obras, diga-se de passagem.

Chuvas

Uma das áreas era inclusive uma ZPA tipo 1, prevista no Plano Diretor para proteção e controle de recursos hídricos - inclusive para evitar enchentes. Pelo visto, tragédia no Rio Grande do Sul deixou poucas lições.

Renan Filho cearense

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou lei concedendo o título de cidadão cearense ao alagoano Renan Calheiros Filho (MDB), ministro dos Transportes. No atual ritmo, não vai sobrar ministro do governo Lula (PT) sem cearensidade reconhecida.

SOS RS

A Alece encerra hoje, às 8h30min, iniciativa que reuniu doações para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Serão enviadas mais de 17 toneladas de alimentos, com logística planejada pela Defesa Civil do Ceará.

Campanha

A Docas do Ceará, órgão federal que administra o Porto do Mucuripe, também enviará doações. Campanha entre colaboradores, arrendatárias e operadoras portuárias enviará contêiner com 17 toneladas de doações.

Horizontais_

A Alece realiza na próxima segunda-feira, 20, sessão solene em homenagem aos 70 anos da UFC. Evento às 18h no plenário. /// Sobral vai ganhar, a partir de hoje, sua primeira unidade do Restaurante Sesc. Com preços acessíveis, unidade terá capacidade para 1500 pessoas e funcionará ao lado da Biblioteca Municipal, no Centro.