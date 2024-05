Ministros do TSE participam de Fórum de Direito Eleitoral em Fortaleza

Foto: Urna eletrônica terá nova voz para eleitores cegos ou com baixa visão

Os ministros André Ramos Tavares e Edilene Lobo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), participam nesta sexta-feira, 24, do Fórum Municipal de Direito Eleitoral, evento organizado pela Câmara Municipal de Fortaleza no Hotel Gran Mareiro, na Praia do Futuro.

Além dos ministros, participam também do evento três advogados especializados na seara eleitoral. Neste ano, o Fórum terá foco especial na discussão de como o uso da Inteligência Artificial e de outras tecnologias podem auxiliar o processo eleitoral.

Palestra do ministro André Ramos ocorre às 9h30min, com tema "Convergência Jurídica – Reflexões sobre o Direito Eleitoral à Luz do Novo Código de Processo Civil”. Já palestra da ministra Edilene Lobo ocorre às 16h, com tema “Nos bastidores da Democracia – A Atuação Estratégica do TSE”.

“Será um importante momento de reflexão sobre a influência da tecnologia no processo eleitoral. Discutiremos com especialistas renomados maneiras positivas de utilizarmos esse conhecimento para resguardar e fortalecer a nossa Democracia, bem como prevenir e impedir o uso nocivo de ferramentas tecnológicas no processo eleitoral”, diz o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim (PDT).

A iniciativa é gratuito e aberto ao público, em realização da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Fortaleza e organização pela Editora Fórum. Mais informações e inscrições em https://shorturl.at/FCY1n.