Bloco de Luizianne mira em

Lançado nesta semana por correntes que apoiaram Luizianne Lins (PT) como pré-candidata do PT em Fortaleza, novo campo de esquerda do partido deseja ter atuação para além da Capital. Quem revela o interesse é a vice-presidente do PT Fortaleza, Liliane Araújo, que destaca conversas do grupo com líderes da sigla também pelo Interior do Ceará. O curioso é que a articulação mira sobretudo petistas que estão hoje "insatisfeitos" com intervenções do comando estadual, sobretudo em municípios onde a ingerência acabou prejudicando filiados históricos do partido. Um dos casos lembrados é o de Iguatu, onde o PT estadual recentemente "atropelou" pré-candidatura do empresário Sá Vilarouca para filiar o pré-candidato Ilo Neto, filho do deputado Agenor Neto (MDB).

Ex-rivais

No caso iguatuense, petistas destacam relação antiga de rivalidade local com Agenor, que já foi filiado ao PSDB e chegou até a trazer com pompa o então candidato à presidência Aécio Neves (PSDB) para ato no município.

PT militante

Liliane afirma que a articulação não mira especificamente na questão eleitoral dos municípios, mas sim no objetivo de resgatar um PT "raiz" no Estado, menos pragmático e mais alinhado às pautas históricas do partido.

Que fim deu?

A turma do "deixa disso" parece ter prosperado mesmo no Conselho de Ética da Câmara Municipal, onde ação de Cláudia Gomes (PSDB) contra a colega Ana Paula (PDT - foto) está sem movimentação desde fevereiro.

Confusão

Caso faz referência a confusão registrada na sessão de abertura do ano na Câmara, onde Cláudia afirmou ter sido agredida pela colega. Meses depois, caso segue sem perspectiva de apresentação de relatório no Conselho.

Cota ampliada

Estudantes que fizerem o Ensino Médio pelo IFCE agora também poderão acessar cotas de ensino público em universidades estaduais. Mudança é de lei do deputado Renato Roseno (Psol) aprovada nesta semana na Alece.

Eleitoral

Os ministros André Ramos Tavares e Edilene Lobo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), participam próxima sexta (24), do Fórum Municipal de Direito Eleitoral, evento organizado pela Câmara Municipal de Fortaleza.

Caponga pede socorro

Leitores da coluna se queixam de uma situação de "abandono total" do aparato estatal de segurança pública na Caponga, praia do município de Cascavel. Por lá, são constantes os relatos de assaltos violentos e invasões a casas.

Estourado

Em baixa durante a Covid-19, a realização de grandes festas bancadas por Prefeituras parece estar voltando com tudo em 2024. Nos últimos dias, vários municípios entraram com pedidos de dispensa de licitação para shows.

"Bom senso"

Não se trata aqui, aliás, de criminalizar qualquer show do tipo. Existem casos onde o retorno existe. O que é questionável é município pequeno e sem recurso investindo R$ 600 mil em festa, ainda mais em ano eleitoral.

Horizontais_

A Via Expressa será parcialmente bloqueada hoje, das 9h às 16h, na altura da rua Vicente Linhares. Interdição para mudança de fiação da Enel. /// O Instituto Atlântico está inscrevendo startups nos segmentos de Energia, Indústria 4.0 e Impacto Social para aceleração em até R$ 52,5 mil. Informações em www.vemserpraia.com.br/.