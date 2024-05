Sarto propõe que Prefeitura "puxe" para si obra da Lagoa da Maraponga

Foto: Ludmyla Barros/Especial para O Povo e Aurélio Alves Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e governador Elmano de Freitas (PT), disputam protagonismo em meio a rompimento político e proximidade das eleições municipais

O prefeito José Sarto (PDT) propôs nesta terça-feira, 21, “puxar” para a competência da Prefeitura mais uma obra atualmente de responsabilidade do Governo do Ceará. Desta vez, o alvo da polêmica é a obra de requalificação da Lagoa da Maraponga, em Fortaleza, que estaria, segundo o prefeito, “abandonada” pelo Estado.

“Não queremos deixar Maraponga órfã e já pedi para minha equipe verificar o status atual da obra e propor ao Governo do Ceará que a Prefeitura assuma”, diz o prefeito, durante transmissão ao vivo em que respondia comentários de internautas.

“Somente na nossa gestão, a prefeitura fez a urbanização total das Lagoas de Messejana, do Mondubim, do Opaia e do Urubu”, diz. “São lugares importantíssimos para cada bairro, cada comunidade. É onde as famílias passeiam, onde os amigos se encontram, onde se exercita, onde namora, brinca, enfim, são espaços que merecem todo o nosso cuidado".

Esta é a segunda vez que Sarto revela iniciativas do tipo. Em julho do ano passado, a gestão assumiu o andamento das obras da Ponte dos Ingleses, o que chegou a gerar um embate entre Prefeitura e Governo do Estado. A expectativa da gestão municipal é de que esta obra seja entregue até o final deste ano.

A coluna procurou a Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Governo do Estado sobre o caso, mas ainda não recebeu retorno até o presente momento.