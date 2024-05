"Faz futrica para tirar o foco da sua incompetência", diz líder de Elmano sobre Sarto

Foto: DivulgaçãoAscom Romeu Aldigueri DEPUTADO Romeu Aldigueri (PDT) é lider do Governo Elmano de Freitas (PT)

Líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa, o deputado Romeu Aldigueri (PDT) rebateu nesta quinta-feira, 23, críticas do prefeito José Sarto (PDT) à política de segurança pública do Governo do Estado.

Na mensagem, Aldigueri acusa Sarto de “fazer futricas” para tentar “tirar o foco da sua incompetência”. Mensagem foi publicada logo após o prefeito acusar governos do PT terem deixado facções criminosas “tomarem conta” de Fortaleza e do Ceará.

“Um prefeito fraco, omisso, que não cuida de Fortaleza e usa seu tempo só pra fazer futricas na internet para tentar tirar o foco da sua incompetência. Vai trabalhar, Sarto!", rebateu Aldigueri, incluindo também uma imagem que destaca valor de R$ 161 milhões arrecadado pela Taxa do Lixo de Fortaleza desde abril de 2023.

Desta vez, nova polêmica entre Prefeitura de Fortaleza e Governo do Estado tem como plano de fundo declaração do secretário da Segurança Pública, Samuel Elânio, que classificou índice de homicídio deste ano no Ceará como “razoável”. “Razoáveis para quem?”, questionou Sarto nas redes sociais, chamando a fala de “infeliz”.