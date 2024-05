"Fiz minha parte", diz vereadora sobre ação "travada" no Conselho de Ética

Foto: FÁBIO LIMA Claudia Gomes, vereadora

A vereadora Cláudia Gomes (PSDB) disse nesta quinta-feira, 23, considerar “importante” que representação apresentada por ela contra a colega Ana Paula (PSB) tenha andamento no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza.

Apresentada no início de fevereiro, a ação está “travada” desde então no Conselho, sem qualquer repercussão. A ação foi movida após confusão registrada na sessão de reabertura de trabalhos do Legislativo, em 1º de fevereiro deste ano.

Na ocasião, Cláudia Gomes afirmou ter sido agredida pela colega, inclusive com um empurrão no rosto. “A pessoa ser violentada, na frente de todo mundo, por uma colega, é inadmissível”, disse a vereadora na época.

Ana Paula, no entanto, nega tese de agressão e diz apenas ter "reagido" a tentativas de silenciamento na Casa. Ela também acusa o suplente de vereador Juninho (União) de ter tentado filmar suas "roupas íntimas" no meio da confusão. O caso acabou sendo encaminhada ao Conselho de Ética, mas não teve movimentação desde então.

“Eu fiz a minha parte, que foi dar entrada, a análise agora é do procurador”, disse Cláudia Gomes nesta quinta-feira, 23. “Acho importante que seja analisado (...) me sinto até um pouco triste com a situação, porque somos oito mulheres apenas e, infelizmente, aconteceu uma coisa como essas na Casa, de uma agressão. É algo que não agrada ninguém”, diz.

A julgar pelo clima dos bastidores da Casa, no entanto, a tendência é que o caso continue sem maiores desdobramentos. Entre vereadores, tem ampla maioria a turma do “deixa disso”, com aliados de ambas as partes achando melhor deixar o assunto para trás.