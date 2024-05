Instituto Atlântico abre vagas para 7 cursos gratuitos em tecnologia

Foto: Adobe Stock Análise de dados, computação em nuvem e skills de hardware são algumas das competências técnicas exigidas

O Instituto Atlântico, Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) cearense sem fins lucrativos, está com inscrições abertas para sete cursos gratuitos oferecidos pelo Avanti Bootcamp, programa de capacitação desenvolvido em parceria com a Softex e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Vagas incluem formação em nível básico em Ciência de Dados, Machine Learning, Experiência do Usuário, Desenvolvimento Full Stack, Quality Assurance, DevOps e Liderança. Os cursos são destinados exclusivamente para estudantes universitários matriculados em cursos de graduação, tecnólogo e licenciatura.

Inscrições estão disponibilizadas no site do Instituto Atlântico. Os cursos têm duração de 8 semanas, com aulas ao vivo e interativas, realizadas às quartas-feiras, das 19h às 21h, e aos sábados, das 9h às 12h, ambos em dias alternados. Os inscritos também terão a chance de concorrer a estágios remunerados ao final do curso.

Ao todo, serão 336 vagas, 112 delas reservadas para cotas de ação afirmativa – mulheres cis e trans, homens trans, pessoas não-binárias, pessoas negras, pardas e pretas, indígenas e pessoas que se identificam c omo não-hétero).

"Nosso objetivo, desde o começo, é suprir a demanda por profissionais de tecnologia. E, nessa missão, Avanti Bootcamp se destaca como uma grande oportunidade para quem deseja iniciar nessa área", diz Bruno Teixeira, gerente de projetos do Instituto Atlântico. Ele destaca que, desde a criação do projeto, mais de 800 profissionais já foram formados.