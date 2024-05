Polícia Civil investiga ameaças virtuais contra vereadora de Fortaleza

Foto: Thaís Mesquita ADRIANA GERÔNIMO criticou retorno de Ronivaldo Maia

A Polícia Civil do Ceará abriu nesta quinta-feira, 23, investigação para apurar circunstância de casos de ameaça e crime contra a honra realizados de forma virtual contra a vereadora de Fortaleza Adriana Gerônimo (Psol). A parlamentar passou a ser alvo de ataques após puxar críticas contra o show da dupla Victor e Léo no São João da Capital.

“A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que a Delegacia de Crimes Cibernéticos apura as circunstâncias de casos de ameaça e de crime contra a honra realizados na modalidade virtual, tendo como vítima uma mulher de 34 anos”, diz nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o caso.

A nota também confirma Boletim de Ocorrência registrado nesta quinta-feira, 23, pela vereadora. As denúncias dizem respeito tanto a ameaças de violência física quanto a crimes contra a honra que teriam sido cometidos contra a vereadora nas redes sociais. Depois das críticas, a apresentação da dupla acabou sendo cancelada pela Prefeitura.

"Determinei a substituição da dupla Victor e Léo em nosso São João. Mesmo que os cachês dos artistas sejam pagos por patrocinadores, trata-se de um evento público, e cabe à Prefeitura essa decisão", afirmou o prefeito José Sarto (PDT). O São João de Fortaleza está marcado para ocorrer entre 20 a 30 de junho, no Aterrinho da Praia de Iracema.

Procurado sobre o caso, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), disse que não estava ciente das ameaças. Ele afirma, no entanto, que irá acionar a Secretaria da Segurança Pública "assim que for notificado" sobre o caso.