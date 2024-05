Chefe da PF de Lula participou de indicação na SSPDS

Foto: Divulgação/Governo do Ceará NOVO titular da SSPDS já foi instrutor do Bope

Confirmado nesta segunda-feira, 27, como novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o delegado Roberto Sá teve indicação consolidada após reunião entre o governador Elmano de Freitas (PT) e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Segundo a coluna apurou, conversa entre os dois ocorreu na semana passada, com o delegado recebendo boas referências de Rodrigues. Sá também é bem avaliado entre dirigentes de entidades ligadas à pauta da Segurança Pública. Delegado da PF há mais de 20 anos, Andrei também tem longo histórico de proximidade com líderes petistas, tendo atuado como Chefe de Segurança tanto da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) quanto do próprio presidente Lula (PT).

Reforma

Ao todo, Elmano mudou quatro secretarias e cinco órgãos vinculados. Maior surpresa entre deputados é, sem dúvida, saída de Quintino Vieira da SOP. Novo titular, Valdeci Rebouças é "unha e carne" com o governador.

Chapa feita

Outra mudança já esperada é a saída da atual secretária da Cultura, Luísa Cela, recentemente filiada ao PSB e cotada para sair candidata a vice-prefeita pela chapa de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza.

Pet store

Recebeu parecer favorável do MP ação civil pública do deputado Célio Studart (PSD) que tenta impedir a Cobasi de vender animais em suas lojas. Ação ocorre após 38 animais morrerem em lojas durante enchentes no RS.

Veja bem

Ciro Gomes (PDT) voltou a criticar Janaína Farias (PT), mesmo com decisão da Justiça prevendo multa em caso de novos ataques. Um aliado do ex-ministro, no entanto, destaca: "Se não foi notificado, não há obrigação".

Fortal

Empresa organizadora do Fortal entrou com ação na Justiça contra o vereador Gabriel Aguiar (Psol). A empresa cobra R$ 100 mil em danos morais e de direitos autorais por conta de vídeo publicado no Instagram.

Área verde

Caso envolve polêmica de terreno com trechos de Mata Atlântica até recentemente cotado para receber a edição de 2024 do Fortal. Gabriel denunciou desmatamento da área, que rendeu autuação da empresa pelo Ibama.

Desembargador do MP avança

O presidente do TJCE, Abelardo Benevides (foto), recebeu ontem a lista sêxtupla do MP para vaga de desembargador. Corte agora reduzirá o número de candidatos a três. Palavra final fica com o governador Elmano de Freitas (PT).

Vereador..

A Câmara Municipal realiza hoje, às 18h, a entrega do título de cidadão fortalezense a Adail Júnior (PDT). Parlamentar na Capital por vários mandatos, Adail é filho de Saboeiro, onde integra tradicional família da política local.

..ex-vereador

Outro homenageado será Paulo Mindêllo, que já teve quatro mandatos de vereador e que comandou a gestão de Regionais de Fortaleza. Ele receberá em 5 de junho a Medalha Boticário Ferreira, maior comenda do Legislativo.

Horizontais_

Associação das Empresas do Porto do Pecém (Aecipp) realiza hoje, às 9h, o 15º Projeto Sinergia, voltado para o desenvolvimento da região. Evento no auditório do Bloco de Utilidades e Serviços do Pecém. //// Com mais de 100 mil visitantes, mostra gratuita "Mundo dos Dinossauros" continua até 23 de junho no RioMar Fortaleza.