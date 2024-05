Em Brasília, Elmano participa de ato para uso de câmera corporal em policiais

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,21.05.2024: Elmano de Freitas, governador, entrega celulares resgatados pelo Governo do Estado, através do app Meu Celular.

O governador Elmano de Freitas (PT) está em Brasília nesta terça-feira, 28, para cumprir agendas com ministros, entre eles o da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Elmano participará da assinatura da portaria que estabelece diretrizes sobre o uso de câmera corporal em agentes de segurança pública.

A iniciativa é pauta antiga do governador, ainda de quando era deputado estadual. Em 2021 ele apresentou na Assembleia Legislativa do Ceará um projeto de indicação que sugeria a adoção dos equipamentos de gravação em todas as corporações policiais do Estado. A proposta foi aprovada, mas não chegou a ser implementada pelos governos de Camilo Santana (PT) e de Izolda Cela (PSB).

Em janeiro de 2023, quando assumiu o posto de governador do Ceará, Elmano anunciou a implementação das câmeras no uniforme de policiais civis e militares. A proposta, no entanto, ainda não saiu do papel.

O governador defende que a adoção dos equipamentos vai garantir proteção adicional tanto à população quanto aos agentes de segurança. "Temos casos de letalidade e de agressões policiais contra pessoas que eu não quero que se mantenham, temos que abolir isso da nossa Polícia, mas também casos concretos de pessoas que acusam os policiais de coisas que eles não fizeram", afirmou na época.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública leva em consideração estudos científicos que indicam que as câmeras corporais reduzem o uso de força e as reclamações de conduta do policial de 25% a 61%. Países como os Estados Unidos e a Inglaterra utilizam a tecnologia.

Para incentivar e facilitar a adesão dos Estados, o ministro Ricardo Lewandowski estabeleceu a possibilidade de os estados usarem os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para aquisição e implementação das câmeras corporais. A regra já está em vigor.

Diretrizes

O Ministério da Justiça e Segurança Pública estabelece 16 circunstâncias em que os equipamentos devem estar, obrigatoriamente, ligados:

no atendimento de ocorrências;



nas atividades que demandem atuação ostensiva, seja ordinária, extraordinária ou especializada;



na identificação e checagem de bens;



durante buscas pessoais, veiculares ou domiciliares;



ao longo de ações operacionais, inclusive aquelas que envolvam manifestações, controle de distúrbios civis, interdições ou reintegrações possessórias;



no cumprimento de determinações de autoridades policiais ou judiciárias e de mandados judiciais;



nas perícias externas;



nas atividades de fiscalização e vistoria técnica;



nas ações de busca, salvamento e resgate;



nas escoltas de custodiados;



em todas as interações entre policiais e custodiados, dentro ou fora do ambiente prisional;



durante as rotinas carcerárias, inclusive no atendimento aos visitantes e advogados;



nas intervenções e resolução de crises, motins e rebeliões no sistema prisional;



nas situações de oposição à atuação policial, de potencial confronto ou de uso de força física;



nos sinistros de trânsito;



no patrulhamento preventivo e ostensivo ou na execução de diligências de rotina em que ocorram ou possam ocorrer prisões, atos de violência, lesões corporais ou mortes.

Além disso, as normas lançadas no evento desta terça-feira estabelecem três modalidades de uso, alternativa ou concomitantemente: