Justiça derruba liminar que mandava André Fernandes apagar vídeo com Bolsonaro

Foto: Samuel Setúbal André Fernandes ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro em evento no Ginásio Paulo Sarasate

O juiz Daniel Carvalho Carneiro, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), deferiu nesta terça-feira, 28, liminar pedida pelo deputado André Fernandes (PL) para manter no Instagram vídeos do ato de lançamento de sua pré-candidatura a prefeito de Fortaleza.

Em mandado de segurança apresentado ao TRE-CE, a defesa de Fernandes questionava decisão liminar da 1ª instância que mandava o deputado retirar do ar vídeos do evento de 28 de abril, que teve participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão envolvia vídeos publicados tanto no Instagram quanto no YouTube.

A nova decisão da 2ª instância, no entanto, “libera” a manutenção do conteúdo do evento publicado no Instagram do deputado. A transmissão ao vivo realizada pelo PL Ceará no YouTube, no entanto, continua fora do ar. Decisão tem como base lacunas “formais” da ação inicial, que não explicita os endereços URL de vídeos do evento no Instagram.

Na inicial, o Ministério Público do Ceará (MPCE) incluiu apenas link da transmissão no YouTube. “A ordem judicial que determina a remoção de material ofensivo de um sítio eletrônico deve, necessariamente, conter a URL específica do conteúdo impugnado, sob pena de nulidade”, determina o juiz, citando resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste sentido.

Na prática, a decisão também anula possíveis multas contra o deputado pela manutenção de vídeos no Instagram. Cabe destacar, no entanto, que todos os julgamentos do caso ocorreram ainda de maneira liminar. Não há, portanto, nenhuma condenação contra o deputado, com o mérito das ações em si ainda aguardando julgamento.

Defesa do deputado foi apresentada pelo advogado Damião Soares Tenório, com participação dos advogados Estêvão Mota, Luanna Freitas, Carla Gondim e Pedro Menezes.